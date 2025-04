El recado de Karla Sofía Gascón a 'La Revuelta' de David Broncano: "Ya quisierais..."

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá.

No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El pasado mes de noviembre de 2024, Karla Sofía Gascón acudió al plató del formato por primera vez y durante la entrevista, el presentador y la intérprete tuvieron varios encontronazos que generaron mucha polémica.

La actriz se ha convertido en la invitada de este martes y ha dado detalles sobre 'Lo que queda de mí', su libro. Además, ha hablado cómo ha vivido estos últimos meses tras recibir tantas críticas.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos ha explicado que el libro "es una reedición de una novela que publicaste en el año 2018 que fue un modo de despedirte de la que eras antes de ser Karla Sofía".

La actriz ha asegurado que es un resumen muy bueno y Pablo Motos se ha emocionado: "Me alegro que me des la razón en algo. Me estoy emocionando. Si quieres nos llevamos bien".

Tras esto, Karla Sofía ha declarado que se llevan bien y que lo que pasó fue una tontería. Además, ha añadido que "la gente puede decir misa, pero este señor es un profesional como la copa de un pino que lleva 19 años haciendo este programa".

La intérprete ha defendido al presentador valenciano: "Ya quisierais vosotros, los que le criticáis, llegar a 19 años haciendo un programa de televisión. Esto no es hacer la pelota, es decir la realidad".