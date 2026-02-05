El recado del cómico Juan Dávila a los jugadores del Barça: "No se atreven"

La vida de Juan Dávila, cómico y actor, dio un cambio radical de la mañana a la noche, pues pasó de ser policía local a llenar teatros con espectáculos como 'La Capital del pecado' y 'El palacio del pecado'. Actualmente, el humorista se encuentra promocionando su nuevo proyecto: 'Castigo Divino'.

Por esta razón, el cómico está siendo entrevistado por distintos medios. Su última aparición pública tuvo lugar en el canal de Twitch de Gerard Romero, donde habló de 'Castigo Divino', pero también aprovechó para lanzar un mensaje a la plantilla del FC Barcelona.

En sus espectáculos, Dávila se caracteriza por interactuar con los asistentes mediante bromas, seleccionando a personas del público, ya sea por intuición o a través de las redes sociales, para que suban al escenario. En sus shows han llegado a participar jugadores del Real Madrid y del Athletic Club, entre otros, pero nunca futbolistas azulgranas.

En el Twitch de Gerard Romero, Dávila aprovechó la oportunidad para decir: "¿Qué pasa con los del Barça? No se atreve ninguno...". En ese instante, el periodista explicó que "son gente que... Hansi los tiene muy metidos en el tema y no pueden salir de casa".

Una declaración que no pasó desapercibida para el cómico, ya que expuso que "mi 'show' hace equipo y es que los que han venido han ganado", lo que contestó el presentador de 'Fan Zone': "No necesitamos el 'show' para ganar últimamente. Cuidado con este tema".

En tono irónico, Dávila le respondió: "A veces viene bien perder para tener una curita de humildad, pero yo te digo es que me han venido del Madrid, del Athletic de Bilbao, de todos los equipos, y del Barça ninguno".

"Mira que he ido veces a actuar a Barcelona y es que no se atreven ninguno", confesó.

Por otro lado, el humorista señaló que un exjugador del Barça sí asistió a uno de sus espectáculos: "Vino Cucurella. Estuvo conmigo y se vino desde Londres a ver el 'show'".