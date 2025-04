Rebecca Loos estalla contra David Beckham y su infidelidad a Victoria: "Quiero que también sienta dolor"

David y Victoria Beckham son una de las parejas más consolidadas: llevan 25 años de matrimonio y tienen cuatro hijos. En un documental del exfutbolista, el británico aseguró que la primera vez que vio a la diseñadora de moda fue en 1996 en un vídeo musical de las Spice Girls: "Esa mujer que ves ahí, es la mujer con la que me quiero casar", le dijo a un amigo.

En 2004, el exfutbolista se vio envuelto en rumores de infidelidad a su esposa, y es que Rebecca Loos, la que fue la niñera de los hijos del matrimonio, aseguró que tuvo una relación con el empresario en su etapa en el Real Madrid.

Ahora, la modelo ha concedido una entrevista al programa '60 Minutes Australia' en la que ha explicado cómo ve la situación ahora, unos años más tarde: "En mi opinión, fue muy valiente enfrentarlos. Me he mantenido fiel a la verdad. Nunca he exagerado. Nunca he mentido en nada".

Rebecca ha asegurado que se enfrentó a la pareja "más fuerte y poderosa de los medios, que tiene todo el dinero del mundo para contratar a los mejores relaciones públicas y abogados" y que ella "solo tenía la verdad de mi lado".

Loos ha declarado que su romance con Beckham empezó cuando él la invitó a un hotel y que ella estaba encantada: "Era la primera persona que veía por la mañana y la última por la noche (...) La forma en que te mira… Solo con la mirada es muy difícil no hacerlo. Tiene un carisma increíble, puede conseguir fácilmente lo que quiere".

La neerlandesa ha explicado que se sintió engañada por el futbolista: "Me tragué todos los clichés que me soltó. Y, dos semanas después, estábamos en la fiesta de cumpleaños de Ronaldo y él salió con una hermosa modelo. Pensé: 'Oh'. Fue una noche muy difícil para mí. Empecé a darme cuenta de que me había engañado".

La modelo ha apuntado que David la trató de forma "muy injusta" y que busca venganza: "Sé lo mucho que significa para él su imagen. Supongo que quiero que él también sienta algo de dolor (...) Había historias horribles sobre mí, había historias horribles sobre su esposa. Nunca hubo historias horribles sobre él. Nada cambió en su vida, pero todo fue culpa de Victoria o culpa mía".

Rebecca ha comentado que todo el escándalo le afectó a su salud mental "de una manera bastante traumática", y aunque le costó un tiempo recuperarse, lo hizo.