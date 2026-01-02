Rebajas
Rebajas de invierno de Zara en 2026: cuándo empiezan exactamente y qué hay que saber
La cadena de tiendas ya ha elegido el día en el que empezará su periodo de ofertas
Empieza la cuesta de enero y, junto a ella, muchas cadenas de tiendas suelen celebrar grandes periodos de rebajas con los que atraer la atención de aquellos clientes rezagados de las Navidades.
En este mismo sentido, Zara es una de esas empresas que más descuentos aplica en casi todos sus productos una vez llega el primer mes de cada año. Pero, ¿cuándo empiezan exactamente las de este 2026?
Lo bueno es que la cadena de tiendas siempre sigue el mismo patrón con respecto a esto último: el periodo de rebajas de invierno de Zara podría empezar el próximo 7 de enero. Justo después del día de Reyes.
No obstante, hay que tener en cuenta que estas ofertas aparecen de forma anticipada en la app para teléfonos móviles de Zara, por lo que podréis encontrar descuentos allí desde el mismo 6 de enero.
Por tanto, esas son las fechas que habría que tener en cuenta, y hay que recordar que estas ofertas estarán disponibles en todas las tiendas de Zara que hay alrededor de la Península Ibérica sin excepción.
Y es que es cuestión de tiempo que la propia Zara confirme oficialmente estas fechas, dado que son las que siempre ha manejado en años anteriores con respecto a periodos de ofertas previas.
Hay que tener en cuenta, además, que Zara no es la única cadena de tiendas que comenzaría sus rebajas el día 7 de enero, dado que muchas otras empresas también tienen esta costumbre.
Algo que se lleva a cabo con tal de aprovechar la inercia que dejan las fiestas y, de hecho, hay muchos consumidores que prefieren esperar a que acaben las Navidades para hacer todo tipo de compras en estas rebajas. Tiene sentido: ¿a quien no le gusta ahorrar en productos que necesita?
