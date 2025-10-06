Reaparece Yusuf Dikeç, el tirador turco que reinó en los Juegos de París y dio la vuelta al mundo

Si hay una imagen que nos quedó gravada en la mente de los pasados Juegos Olímpicos de París, además de las 18 medallas que lograron los españoles, es la del tirador turco Yusuf Dikeç, que acaparó todos los focos tras su impresionante forma de tirar.

Dikeç, que participaba en su quinta cita olímpica consecutiva tras Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, ganó la medalla de plata en la prueba de pistola 10 metros mixto junto con Şevval İlayda Tarhan. Pero no fue la medalla lo que captó la atención de todos, sino la manera particular en la que ejecutaba los disparos. Mientras muchos de sus competidores utilizaban gafas protectoras y mirillas de precisión, él optó por disparar sin ningún tipo de aditamento especial.

La imagen de él y su compañera, con gafas comunes y una mano en el bolsillo mientras la otra apuntaba con total naturalidad, se volvió viral y recorrió rápidamente las redes sociales.

Un año después de aquel momento, el tirador ha vuelto a acaparar la atención, tanto en redes como en competiciones. En esta ocasión, fue protagonista en la Liga de Campeones Europea de pistolas de aire comprimido, celebrada en Estambul, donde el equipo de Turquía se impuso frente a Alemania en la final.

Volvió a repetir 'la gesta'

Durante la contienda, Dikeç derrotó a su rival Paul Fröhlich con un marcador ajustado de 17-15, asegurando así el primer punto para su país. Su compañero, Mustafa Inan, consolidó la victoria del equipo otomano. Sin embargo, como en la ocasión anterior, fue su estilo particular el que se llevó los titulares, más allá de los resultados deportivos.

El tirador turco repitió su característico estilo y ganó el torneo sin usar gafas de protección, mirilla especial ni casco. Se presentó nuevamente de manera sencilla, con sus gafas habituales y sin ningún equipo adicional, demostrando que la precisión no depende únicamente de la sofisticación del material.

Su oponente, al contrario que el turco, mostró un estilo mucho más técnico y equipado, lo que a simple vista parecía una ventaja, pero no fue suficiente para superar la destreza de Dikeç. Esta diferencia ha sido ampliamente comentada en redes y medios, resaltando la naturalidad y confianza del vencedor.

El video del momento ya supera los 19 millones de reproducciones y ha vuelto a situar a Dikeç en el centro de la atención deportiva durante el fin de semana. Su combinación de talento y estilo personal continúa inspirando a aficionados y profesionales del tiro alrededor del mundo.