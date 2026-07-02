La Realidad Virtual se adentra en Barcelona: ofrecen una recreación de la Tierra con imágenes de la NASA

Barcelona ofrece miles de planes como exposiciones en el DHub y el CCCB, cine a la fresca y veladas musicales gratuitas en la playa. Desde recorrer el modernismo de Gaudí hasta disfrutar de las terrazas veraniegas, la agenda cultural al aire libre se activa al máximo. Pero este verano ha sumado una propuesta de entretenimiento que se trata de una experiencia inmersiva de realidad virtual inspirada en misiones reales de la NASA.

La actividad abrió sus puertas el 1 de julio en el espacio 'Eclipso', situado en la cúpula del centro comercial Arenas, invita a los visitantes a descubrir cómo es la vida a bordo de la Estación Espacial Internacional mediante un recorrido interactivo de unos 35 minutos. La experiencia ha sido desarrollada por Infinity Experiences junto a PHI Studio y Felix & Paul Studios, responsables de uno de los mayores proyectos audiovisuales filmados en el espacio.

Un viaje a la luna

Equipados con gafas de realidad virtual de última generación, los participantes pueden desplazarse libremente por una recreación digital de la Estación Espacial Internacional gracias a un sistema free-roaming, que permite caminar sin cables mientras se exploran los distintos módulos del laboratorio orbital. Durante el recorrido, los usuarios interactúan con diferentes contenidos audiovisuales distribuidos en forma de esferas virtuales. La actividad se llama 'Space Explorers: The ISS Experience’ y es una de las más populares entre los jóvenes.

Uno de los principales atractivos de la experiencia son las imágenes reales en 360 grados grabadas tanto en el interior como en el exterior de la ISS durante tres años de trabajo conjunto entre Felix & Paul Studios y la NASA. Estas secuencias muestran el trabajo cotidiano de los astronautas, sus experimentos científicos y los desafíos de vivir en condiciones de ingravidez a unos 400 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Imágenes reales

Además del componente tecnológico, los visitantes escuchan testimonios de astronautas reales y descubren aspectos poco conocidos sobre la vida en órbita, desde las rutinas diarias hasta las tareas de mantenimiento y los experimentos científicos que se desarrollan en la estación espacial.

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Uno de los momentos más impactantes del recorrido llega al contemplar la Tierra desde el espacio. Las panorámicas inmersivas recrean el conocido overview effect, la profunda emoción que experimentan muchos astronautas al observar el planeta desde la órbita y tomar conciencia de su fragilidad. Esta sensación se convierte en uno de los instantes más recordados por quienes participan en la experiencia. La producción también ha realizado actividades como una inmersión al Titanic o al Coliseo Romano.