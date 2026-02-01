SOCIEDAD
La realidad detrás de que las mujeres prefieren las duchas calientes más que los hombres
Un médico ha explicado la razón científica tras este hecho que siempre ha parecido un mito
Es más que probable que alguna vez te hayas preguntado que por qué las mujeres prefieren, en términos generales, las duchas mucho más calientes que los hombres. O habrás escuchado o incluso visto memes sobre ese mito que dice que las mujeres a la hora de dormir se arropan con varias capas y los hombres prefieren dormir mucho más frescos. Pues todo eso no es un mito y, por supuesto, existe una explicación científica tras todo ello.
Un doctor y divulgador de medicina en redes sociales como Tiktok llamado Kunal Sood ha compartido el curioso motivo que hay detrás de este hecho. "¿Alguna vez te has preguntado por qué a las mujeres les encantan las duchas calientes? Las mujeres tienden a perder calor corporal con mayor facilidad", comienza el vídeo en el que lo explica. Y es que principalmente se debe el flujo sanguíneo que las mujeres tienen cerca de a piel.
La temperatura corporal media es ligeramente más alta en mujeres que en hombres, lo cual parecería decir que prefieren el frío antes que el calor.
Sin embargo, su piel se enfría más rápidamente debido a que tienen un menor flujo sanguíneo cerca de la superficie de su cuerpo. Esto provoca que una temperatura baja en una habitación o el agua fría les afecta más que a los hombres.
"Dado que las mujeres también producen menos calor interno cuando están en reposo, eso hace que el calor externo, como una ducha caliente, sea más importante para la comodidad y la regulación", zanja en su vídeo el doctor.
Además, las hormonas también afectan, pues las fluctuaciones de estrógenos cambian drásticamente la percepción del frío y del calor, sobre todo durante el ciclo menstrual.
