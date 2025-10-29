La realidad de los autónomos frente a la jornada de 37,5 horas: "Trabajo 14 al día y aún me falta tiempo"

Se está haciendo de rogar. La propuesta de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción de salario sigue generando un enorme revuelo, especialmente en redes sociales, donde se encuentran ambas posturas.

Si bien es cierto que se trata de una medida que busca mejorar la conciliación laboral y la calidad de vida de los trabajadores asalariados, muchos autónomos sostienen que esta reducción se encuentra muy lejos de su día a día.

Y uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el relato de Javier Morant, un joven de tan solo 21 años que ha publicado en su canal de TikTok (@morantttttt) un vídeo enseñando cómo es un día completo en su vida laboral.

Con una frase que se ha viralizado como la pólvora ("un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo se pueden trabajar 37 a la semana"), Morant ha despertado un aluvión de reacciones, tanto a favor como en contra.

En el vídeo, el joven empieza su jornada a las siete de la mañana atendiendo correos, proveedores y reuniones en su oficina. Después coordina un curso en un centro educativo, y al final del día, revisa su propio negocio y entrena a un equipo de fútbol.

Algunos usuarios han normalizado la "romantización del exceso de trabajo", defendiendo que "no se trata de trabajar más, sino de vivir mejor". Sin embargo, otros sostienen que Javier es tan solo un ejemplo más de una persona que se esfuerza y se compromete para ganar más y vivir mejor.

Mientras tanto, ajeno a la polémica, el Ministerio de Trabajo sigue defendiendo que la jornada laboral de 37,5 horas semanales es un avance imprescindible, aunque no haya conseguido sacar adelante la reducción en el Congreso de los Diputados.