Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

TRABAJO

La realidad de los autónomos frente a la jornada de 37,5 horas: "Trabajo 14 al día y aún me falta tiempo"

Un autónomo se hace viral al responder a la propuesta del ministerio de Yolanda Díaz

Los autónomos estarán obligados a presentar la declaración de la renta 2023 independientemente de sus ingresos.

Los autónomos estarán obligados a presentar la declaración de la renta 2023 independientemente de sus ingresos. / EP

David Cruz

David Cruz

Se está haciendo de rogar. La propuesta de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción de salario sigue generando un enorme revuelo, especialmente en redes sociales, donde se encuentran ambas posturas.

Si bien es cierto que se trata de una medida que busca mejorar la conciliación laboral y la calidad de vida de los trabajadores asalariados, muchos autónomos sostienen que esta reducción se encuentra muy lejos de su día a día.

Y uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el relato de Javier Morant, un joven de tan solo 21 años que ha publicado en su canal de TikTok (@morantttttt) un vídeo enseñando cómo es un día completo en su vida laboral.

Con una frase que se ha viralizado como la pólvora ("un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo se pueden trabajar 37 a la semana"), Morant ha despertado un aluvión de reacciones, tanto a favor como en contra.

En el vídeo, el joven empieza su jornada a las siete de la mañana atendiendo correos, proveedores y reuniones en su oficina. Después coordina un curso en un centro educativo, y al final del día, revisa su propio negocio y entrena a un equipo de fútbol.

Algunos usuarios han normalizado la "romantización del exceso de trabajo", defendiendo que "no se trata de trabajar más, sino de vivir mejor". Sin embargo, otros sostienen que Javier es tan solo un ejemplo más de una persona que se esfuerza y se compromete para ganar más y vivir mejor.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, ajeno a la polémica, el Ministerio de Trabajo sigue defendiendo que la jornada laboral de 37,5 horas semanales es un avance imprescindible, aunque no haya conseguido sacar adelante la reducción en el Congreso de los Diputados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  2. La policía confisca el teléfono de Josep Martínez tras el accidente mortal, y baraja dos hipótesis posibles: 'Queda por ver si estaba enviando mensajes justo en el momento
  3. El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo
  4. Gabriel Rufián no tiene piedad con Vinicius y se acuerda de su promesa dos días después del Clásico
  5. Pensiones 2026: cuánto subirán y cómo afectarán a tu bolsillo según tu tipo de prestación
  6. Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia
  7. La Seguridad Social añadirá años de cotización correspondientes a periodos sin empleo a quienes hayan trabajado menos de 25 años, para que su pensión no se vea reducida
  8. Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión

Este es el origen del 'truco o trato' de Halloween: más antiguo de lo que muchos imaginan

Este es el origen del 'truco o trato' de Halloween: más antiguo de lo que muchos imaginan

La LPH lo deja claro: los propietarios pueden ser sancionados por obras ruidosas o sin permiso

La LPH lo deja claro: los propietarios pueden ser sancionados por obras ruidosas o sin permiso

La realidad de los autónomos frente a la jornada de 37,5 horas: "Trabajo 14 al día y aún me falta tiempo"

La realidad de los autónomos frente a la jornada de 37,5 horas: "Trabajo 14 al día y aún me falta tiempo"

Javier Morant, autónomo: "Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana"

Javier Morant, autónomo: "Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana"

La OCU lo deja claro: esta es la mejor agua embotellada de España (y cuesta solo 0,13 € el litro)

La OCU lo deja claro: esta es la mejor agua embotellada de España (y cuesta solo 0,13 € el litro)

La hija de Guti expone a su padre y destapa toda la verdad: "No tengo que perdonar nada"

La hija de Guti expone a su padre y destapa toda la verdad: "No tengo que perdonar nada"

Grossa Castanyada: horario, fecha y premios del sorteo de lotería

Grossa Castanyada: horario, fecha y premios del sorteo de lotería

Así es la esposa de Carlos Mazón: La discreta primera dama de la Comunitat Valenciana

Así es la esposa de Carlos Mazón: La discreta primera dama de la Comunitat Valenciana