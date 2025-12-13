El Real Madrid provoca la suspensión de 'La Revuelta' por RTVE para la próxima semana

David Broncano emite, junto a La 1 y RTVE, el programa La Revuelta de lunes a jueves en abierto a las 21:40 horas. El espacio se ha consolidado como una de las apuestas más reconocibles de la televisión pública por su tono desenfadado y su forma poco convencional de entrevistar a los invitados.

Por el programa pasan artistas, deportistas, científicos y todo tipo de personalidades que se sumergen en conversaciones impredecibles con el presentador. Todo ello ocurre en un ambiente distendido, marcado por el humor y la improvisación, elementos que se han convertido en su seña de identidad.

Un programa insustituible

Broncano no está solo en esta aventura televisiva, ya que siempre está acompañado por su banda habitual. Ricardo Castella, veterano de la comedia española, y Grison, campeón de beatbox, aportan un componente cómico constante, con chistes y ocurrencias que pueden surgir en cualquier momento.

El formato ha sido reconocido con el Premio Ondas a mejor programa de entretenimiento, destacando su capacidad para atraer nuevos públicos a la televisión generalista. La participación del espectador y el humor fresco han sido claves para el éxito del espacio.

Sin embargo, el próximo miércoles 17 de diciembre, RTVE ha decidido suspender la emisión de La Revuelta por un motivo completamente ajeno al programa. La cadena ha optado por modificar su parrilla habitual debido a un evento deportivo de gran interés.

Se solapan los horarios

Para esa semana, RTVE emitirá el encuentro de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Talavera de la Reina, equipo de Primera RFEF. El partido se disputará a partir de las 21:00 horas en el estadio El Prado y podría prolongarse más allá del horario habitual del programa de Broncano.

Este cambio afecta también al resto de la programación de la noche. A las 20:30 horas se emitirá Aquí la Tierra; a las 20:55 horas dará comienzo el partido Talavera de la Reina vs Real Madrid; a las 23:00 horas se podrá ver Hasta el fin del mundo y, ya de madrugada, a la 01:40 horas, se emitirá Más allá del fin del mundo.

Pese a esta suspensión puntual, La Revuelta cuenta con un sólido respaldo de audiencia. En su primera temporada en la televisión pública, el programa registró una media de 1.681.000 espectadores y un 13,5% de cuota de pantalla, cifras que avalan su buena acogida entre el público.