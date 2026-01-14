Así reaccionó Julio Iglesias tras enterarse de las acusaciones de sus exempleadas

La imagen de Julio Iglesias ha quedado totalmente manchada. Ayer, 'elDiario.es' y 'Univisión Noticias' publicaron el testimonio de dos antiguas trabajadoras, donde exponían que habían sido obligadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, cuando el cantante tenía 77 años, en 2021.

Una de ellas explicó cómo actuaba: "Él penetra (la vagina) con la mano. Nunca me penetró con su pene (...) lo hacía muy duro. Nunca me habían hecho eso (...) y me generaba mucho dolor". Y esta es solo una de las muchas acusaciones que salieron a la luz, declaraciones que están dando la vuelta al mundo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional toma este caso como posible "trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre". Además, de "varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual".

Por ahora, el cantante español no se ha pronunciado al respecto, pero la periodista Paloma García Pelayo desveló en el programa 'Y Ahora Sonsoles' cómo reaccionó al enterarse de las acusaciones de sus exempleadas.

En primer lugar, aseguró que "Julio está preocupado, es lo que me trasladan", especialmente por "el impacto internacional", pues "su imagen ha caído absolutamente y es como si le hubieran matado internacionalmente por su imagen".

Julio Iglesias, acusado de depredador sexual con casi 80 años. / Archivo

Sin embargo, ya tiene a todos sus abogados trabajando: "Tiene a sus abogados a por todas, confía mucho en ellos, particularmente en uno de ellos".

Con la mosca detrás de la oreja

Por otro lado, la periodista de Antena 3 confesó que "se está diciendo que Julio no dice nada, pero al final su entorno sí dice cómo se encuentra y, por primera vez, está preocupado, más preocupado que otras veces".

El principal motivo por el que está con la mosca detrás de la oreja es que se trata de un caso de trata de seres humanos y se investiga en la Audiencia Nacional, según destapó la periodista en 'Y ahora Sonsoles'.