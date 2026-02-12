Las reacciones a los incidentes del fuerte viento: "Ha caído como una bomba, nos hemos asustado muchísimo"

Catalunya vive este jueves 12 de febrero una jornada marcada por un fuerte temporal de viento que ha obligado a activar la alerta por emergencia en varias comarcas. Protección Civil ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y, en la medida de lo posible, permanecer en casa ante rachas que han superado ampliamente los registros habituales y que han provocado incidencias en distintos puntos del territorio.

Uno de los episodios más impactantes se ha producido en la ciudad de Terrassa, donde la cubierta de un edificio situado en la zona norte, en la calle Tortosa, se ha desprendido por completo a causa del fuerte viento. La estructura ha caído en el patio interior del inmueble y sobre los balcones de varios vecinos, generando momentos de gran tensión. “Ha caído como una bomba, me he asustado mucho”, explicaba Flori, una de las vecinas afectadas, todavía conmocionada por lo ocurrido.

Las intensas rachas, que en Terrassa han alcanzado los 92 km/h, han dificultado la intervención de los Bomberos, que no han podido actuar de inmediato por motivos de seguridad. De forma preventiva, el ayuntamiento ha decidido cortar la calle para evitar riesgos mayores. En la misma zona se han registrado contenedores volcados, fragmentos de semáforos arrancados y otros elementos urbanos desplazándose sin control por la fuerza del viento.

Passeig dels Pins, Vilassar de Mar / SPORT.es

El Maresme, de las zonas más perjudicadas

La situación también ha sido especialmente complicada en la comarca del Maresme, donde varios alcaldes han confirmado la caída de numerosos árboles y farolas, así como afectaciones a la circulación. Aunque durante algunas horas se ha vivido una relativa calma, las autoridades municipales mantienen la alerta activa ante la previsión de que el viento vuelva a intensificarse a lo largo del día.

En Mataró, el alcalde David Bote ha explicado que se trata de un episodio excepcional, con rachas que han llegado hasta los 104 km/h. Según ha señalado en una entrevista radiofónica, “hacía 20 años que no vivíamos una situación similar”, e incluso ha comparado el temporal con el Gloria de 2020, asegurando que en esta ocasión las rachas han sido unos 10 km/h más fuertes. Un árbol caído sobre un vehículo ha provocado un herido leve.

En Premià de Mar, el alcalde Rafa Navarro ha detallado que la caída de árboles ha afectado a la movilidad dentro del municipio y ha obligado a cerrar la estación de tren por el riesgo de desprendimiento de las marquesinas. "Hay muy poca gente en la calle y no tenemos ningún susto de afectaciones a personas", dice el alcalde.

Por su parte, en Cabrera de Mar, el viento ha hecho caer árboles y varios fanales del paseo marítimo, algunos de ellos ya debilitados por el efecto del salitre."Muchas vías de las urbanizaciones están cortadas y están trabajando las ADF, la policía local y la brigada municipal para restablecer la normalidad", relata el alcalde de Cabrera Òscar Fernández Cuñado. "He pasado mucho miedo y me ha destrozado todo el jardín", afirma una vecina en Vilassar.

Las zonas comunitarias, también muy afectadas tras la caída de los muros. "Estamos llamando a ver si nos lo pueden arreglar, no tengo entrada de casa", afirma otro vecino de Cabrera de Mar.

Ante este escenario, las autoridades insisten en extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil. El fuerte viento ha puesto a prueba infraestructuras y servicios municipales en distintos puntos de Cataluña, recordando la importancia de la prevención y la coordinación ante fenómenos meteorológicos extremos que, según los expertos, podrían ser cada vez más frecuentes.