Así ha reaccionado Eva González a las imágenes de Iker Casillas y María José Suárez

El nombre de María José Suárez vuelve a estar de actualidad después de esa ruptura con Álvaro Muñoz Escassi que protagonizó la actualidad de la prensa rosa en verano de 2024. La modelo reveló por aquel entonces que el jinete le había sido infiel, razón por la que puso punto y final a su relación.

Ahora, la revista Diez Minutos publica una entrevista en exclusiva a María José Suárez en la que también aborda uno de los rumores más sonoros con el que se le vincula: ¿mantiene una relación con Iker Casillas, exfutbolista del Real Madrid y ex de Sara Carbonero?

Tanto él como ella se han empeñado en desmentir esta información, asegurando que tan solo son buenos amigos. Sin embargo, por fin conocemos la reacción de Eva González, también ex de Iker y muy buena amiga de la modelo.

Ha sido la propia María José Suárez quien ha aclarado en la entrevista que a Eva no le ha importado el rumor: "ella no le dio ninguna importancia. Esas veces que hemos quedado, se lo he dicho a Eva, pero no podía venir porque no estaba en Madrid. Ellos se llevan bien".

Es evidente que María José Suarez e Iker Casillas no van a confirmar ninguna relación amorosa, tampoco con las imágenes publicadas hasta la fecha. Tan solo mantienen una amistad como pueden tener con cualquier otro amigo o conocido, o al menos eso dicen.