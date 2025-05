La reacción de Wanda Nara tras el 'sí' de Icardi y la China Suárez

La relación entre Wanda Nara, modelo argentina, y Mauro Icardi, delantero del Galatasaray, está totalmente rota, aunque el divorcio entre ellos dos todavía no está oficializado. No obstante, el futbolista lleva cinco meses conociendo a la actriz China Suárez.

El delantero argentino ha anunciado por redes que se comprometerá con su nueva novia. Una noticia que ha dejado en shock al entorno de Wanda Nara, debido a que aún han de firmar los papeles del divorcio. Además, siguen en medio de toda la tormenta mediática, cargadas de disputas y puros trámites que nunca se acaban de solucionar.

Desde que salió la noticia que Icardi estaba manteniendo una relación con la China Suárez, no se han separado en ningún instante. Ambos han ido mostrando su amor incondicional en redes sociales para demostrar lo unidos que están, a pesar de todas las críticas que han recibido.

Durante su último viaje a Miami, la pareja ha enseñado a todos sus seguidores las lujosas alianzas que se han comprado para esta ocasión tan especial que jamás olvidarán en sus retinas.

En las imágenes se puede ver que la habitación del hotel está totalmente decorada con pétalos de rosas, globos, velas y frases como "siempre fuistes vos" y "te amo". Aparte, en medio de la cama había una bolsa de 'Tiffany & Co,", donde se encontraban los anillos con un valor de 4.000 euros por cada pieza.

No obstante, esto se ha producido en la misma semana que los medios argentinos anunciaban que el delantero del Galatasaray aún no se había olvidado de Wanda Nara. Asimismo, la modelo argentino no se ha quedado callada tras ver el 'sí' de Icardi con la China Suárez.

Wanda Nara se ha conectado en pleno debate del programa 'Los ángeles de la mañana' para tratar este tema. Desde un inicio, la argentina ha querido dejar claro que "cada uno haga lo que quiera y lo que le haga feliz. ¿Puedo hablar de mí? A mí me hace feliz ser independiente, ocuparme de lo mío y el resto no me interesa"

Los colaboradores del programa le han cuestionado si sus hijas acudirán a la boda, pero ella no ha dejado títere sin cabeza: "Ni yo ni mis hijas vamos a formar parte de ningún show".