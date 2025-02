La reacción viral de una soltera en 'First Dates' al ser invitada a la cena: "Es la primera vez..."

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a Chelo, de 49 años, y a Diego, de 47 años. La soltera ha entrado al restaurante de 'First Dates' con la intención de encontrar el amor, pero con las expectativas muy altas. En cambio, el soltero, que se ha definido como una persona que está conectado con la espiritualidad las 24 horas del día, no ha entrado con muchas ganas.

Sin embargo, la primera reacción de Diego al verla ha sido muy positiva: "Es una chica guapa, atractiva y muy interesante". Además, la de Chelo ha sido recíproca: "Me gustan morenazos y él lo es". A continuación, ella le ha confesado que es interiorista, y él no ha dudado en preguntarle sobre la estructura del programa. "Se ve bonito", ha señalado.

Con el transcurso de la cita, ambos se han ido conociendo poco a poco. Aunque, la batuta de la conversación siempre la ha llevado Chelo, debido a que ha querido saber qué cosas le gustaban a su cita desde un primer instante. Asimismo, ella ha comentado que en las primeras citas había hecho auténticas locuras como tirarse por un puente. Después de esta afirmación, a Diego le ha quedado claro que su cita se apunta a todos los planes sin dudarlo.

No obstante, lo que más le gusta a Chelo es el cine y la música para los primeros encuentros. En el momento para pagar la cena, Chelo le ha preguntado cuanto tenía que dar, pero su cita no le ha dejado, ya que le ha invitado. La reacción de ella ha sido de alucinamiento: "Es la primera vez que me pasa esto". Para finalizar, los dos han decidido volverse a ver en otra cita, que podría ser en Oporto.