La reacción viral de Fernando Alonso con unos youtubers españoles

Fernando Alonso es historia viva de España. El piloto de Fórrmula 1 ha logrado 32 victorias a lo largo de su carrera, consiguiendo levantar dos Campeonatos del Mundo, ambos con Renault en 2005 y 2006. Después de casi 20 años, el asturiano sigue compitiendo al máximo nivel, pero en Aston Martin.

Con la llegada a la escudería británica hace dos años, las redes sociales se movilizaron con el fenómeno de la 33, una tendencia viral con el deseo de que Alonso gane su 33ª carrera, aunque por ahora sigue sin lograrla.

En la última carrera en Mónaco, el asturiano tuvo que abandonar tras un fallo en el motor del vehículo, y ya van ocho 'ceros' en ocho carreras. Un inicio de temporada para olvidar. Antes de la carrera, Alonso vivió un momento incómodo con cuatro youtubers españoles: Nil Ojeda, Misho, Soul y Guanyar.

Estos youtubers están grabando una serie que consta en vivir '21 días entre millonarios', y decidieron viajar hasta Mónaco para vivir de primera mano la experiencia de estar un Gran Premio desde cerca, ya que gracias a una colaboración con una marca pudieron acceder al 'paddock'.

Durante la estancia en Mónaco, tuvieron la suerte de encontrarse con el asturiano mientras estaban grabando el blog. En ese momento, Nil no dudó en seguirle para intentar hacerse una foto con él, pues es su ídolo de la infancia.

No obstante, la respuesta del piloto fue un chasco para el youtuber, debido a que declinó su oferta: "No, ahora no". La reacción del asturiano dejó muy tocados a los creadores de contenido.

Nil entendió la postura de Alonso: "Si a veces nos cuesta pararnos a nosotros para hacernos fotos...". Aunque, Misho no se mordió la lengua: "Nunca rechaces una foto, bro".

En cambio, Guanyar quiso entender la situación: "Creo que no estáis empatizando con que Fernando viene de cuatro Gran Premios, donde no hay órdenes de equipo buenas".