La reacción de Susanna Griso al fichaje de su excolaborador Gonzalo Miró por TVE

El inicio de la nueva temporada televisiva ha empezado y algunos programas ya están en marcha desde los primeros días del mes de septiembre. Otros, como 'La Revuelta', regresarán de vacaciones a partir del lunes 8 con ganas de arrebatar el liderato del 'prime time' a su principal rival, 'El Hormiguero'.

Uno de los formatos que ya está de regreso desde el arranque del mes es 'Espejo Público', programa presentado por Susanna Griso, que suma ya 20 temporadas como rostro principal. Este año llega con novedades diversas, como nuevas secciones, entrevistas exclusivas y colaboradores.

Precisamente, uno de los colaboradores del programa que solía aparecer en las tertulias de actualidad es Gonzalo Miró, aunque ya no volverá a aparecer junto quienes han sido sus compañeros durante el último año.

El presentador, hijo de la directora de cine Pilar Miró, cambia el naranja de Antena 3 por el azul de TVE. Allí presentará un programa junto con Marta Flich, 'Directo al grano', el nuevo magacín de las tardes de la cadena pública tras el fiasco de 'La familia de la tele'.

Sin embargo, no empezarán hasta el próximo lunes 15, por lo que todavía hay que esperar una semana para ver como se desenvuelve la inédita pareja y el resto de colaboradores, donde encontramos nombres como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la periodista Isabel Durán, entre muchos otros.

Ahora, Miró ha ofrecido una entrevista con 'El Televisero' en la que ha abordado algunos temas de actualidad respecto a su carrera en televisión. Además de explicar que se trata de "un reto" y un regreso a "hacer algo que hacía demasiado que no hacía", también ha hablado de su encaje con el otro programa de tardes, 'Malas lenguas': "La principal diferencia en teoría es el perfil de cada uno. Cintora tiene un perfil muy particular, muy creado para un tipo de público y yo creo que la pareja que formemos Marta Flich y yo puede abrir el abanico a otro espectro de gente", asegura el televisivo.

También ha expuesto cómo es su relación con la presentadora de su exprograma y cómo queda su relación actualmente: "Lo hablé con ella. Ella ha sido muy importante para mí en mi presencia en Atresmedia, evidentemente, nos entendemos muy bien, hemos trabajado muy bien juntos, yo le tengo un cariño y un respeto tremendo", confirma.

Lejos de buscar el conflicto, Miró explica que la catalana "le ha deseado toda la suerte del mundo" porque "sabe que para mí es un reto y lo ha entendido perfectamente". Finalmente, comenta que está seguro que "se volverán a cruzar en algún momento" del futuro, sin especificar si tiene más planes a corto o medio plazo.