La reacción de Sara Carbonero tras el robo a Iker Casillas de relojes valorados en 200.000 euros

Iker Casillas, ex guardameta del Real Madrid, sufrió un robo el pasado 16 de octubre en su casa, mientras estaba fuera de su hogar. Casilllas fue víctima de un hurto que perpetraron tanto su empleada del hogar como su vigilante de seguridad. Estos se llevaron una colección de relojes valorada en 200.000 euros.

Lo hicieron a través de un método muy sencillo. En total se llevaron cinco ejemplares en un plan que tenían más que estudiado, ya que se llevaron estos valiosos objetos y los reemplazaron por copias casi idénticas. Además, Carlos, el vigilante de seguridad, afirmó ser el autor intelectual del hurto una vez la Policía les descubrió cuando se disponían a hacer el sexto robo.

Casillas no se mordió la lengua para atacar a los presuntos responsables. "¡Hay que ser mongolo! País de pandereta", decía. Al ser cuestionado por si siente traicionado, el ex del Real Madrid ha alzado la voz diciendo: "¿Yo? ¡Qué cojones!", comentaba enfadado. ‘El Tiempo Justo’ dio más detalles al respecto. Ambos orquestaron el plan para irse al extranjero y venderlos, plan del que Carlos exculpa a Liliana, su mujer:

“El único culpable soy yo, ella no entiende de relojes. Me ponen que soy un experto pero desmonté uno viendo tutoriales en Youtube”, se sinceraba.

Iker y Sara, muy sorprendidos

Y es que los dos empleados ya trabajaban con la familia cuando todavía Iker y Sara Carbonero eran pareja. Ahora, se ha conocido la primera reacción de Sara Carbonero por medio de Antonio Rossi, colaborador de ‘El Tiempo Justo’, de Telecinco.

“Está muy sorprendida pero no ha querido decir nada por lo delicado que está el tema y las posibles circunstancias”, expresó el periodista. Rossi señaló que Sara Carbonero no daba crédito y más tras ver que habían sido personas con las que había convivido y conocido perfectamente, por lo que el verdadero shock ha venido por quiénes han sido los autores.

Sara Carbonero / SPORT.es

El robo se produjo porque Iker Casillas no estaba en su domicilio, en su vivienda ubicada en la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).