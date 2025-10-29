FAMOSOS
La reacción de Sara Carbonero tras el robo a Iker Casillas de relojes valorados en 200.000 euros
La investigación establece que el robo se descubrió a raíz de que Casillas detectó irregularidades en su colección de relojes, alertó a la policía y coordinó el procedimiento desde la distancia
Iker Casillas, ex guardameta del Real Madrid, sufrió un robo el pasado 16 de octubre en su casa, mientras estaba fuera de su hogar. Casilllas fue víctima de un hurto que perpetraron tanto su empleada del hogar como su vigilante de seguridad. Estos se llevaron una colección de relojes valorada en 200.000 euros.
Lo hicieron a través de un método muy sencillo. En total se llevaron cinco ejemplares en un plan que tenían más que estudiado, ya que se llevaron estos valiosos objetos y los reemplazaron por copias casi idénticas. Además, Carlos, el vigilante de seguridad, afirmó ser el autor intelectual del hurto una vez la Policía les descubrió cuando se disponían a hacer el sexto robo.
Casillas no se mordió la lengua para atacar a los presuntos responsables. "¡Hay que ser mongolo! País de pandereta", decía. Al ser cuestionado por si siente traicionado, el ex del Real Madrid ha alzado la voz diciendo: "¿Yo? ¡Qué cojones!", comentaba enfadado. ‘El Tiempo Justo’ dio más detalles al respecto. Ambos orquestaron el plan para irse al extranjero y venderlos, plan del que Carlos exculpa a Liliana, su mujer:
“El único culpable soy yo, ella no entiende de relojes. Me ponen que soy un experto pero desmonté uno viendo tutoriales en Youtube”, se sinceraba.
Iker y Sara, muy sorprendidos
Y es que los dos empleados ya trabajaban con la familia cuando todavía Iker y Sara Carbonero eran pareja. Ahora, se ha conocido la primera reacción de Sara Carbonero por medio de Antonio Rossi, colaborador de ‘El Tiempo Justo’, de Telecinco.
“Está muy sorprendida pero no ha querido decir nada por lo delicado que está el tema y las posibles circunstancias”, expresó el periodista. Rossi señaló que Sara Carbonero no daba crédito y más tras ver que habían sido personas con las que había convivido y conocido perfectamente, por lo que el verdadero shock ha venido por quiénes han sido los autores.
El robo se produjo porque Iker Casillas no estaba en su domicilio, en su vivienda ubicada en la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Pensiones 2026: cuánto subirán y cómo afectarán a tu bolsillo según tu tipo de prestación
- El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo
- Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia
- La Seguridad Social añadirá años de cotización correspondientes a periodos sin empleo a quienes hayan trabajado menos de 25 años, para que su pensión no se vea reducida
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- Nuevo tirón de orejas a Pedro Sánchez: el Tribunal de Justicia Europeo le obliga a cambiar una ayuda a los pensionistas por considerarla discriminatoria hacia los hombres
- Kiko Matamoros pierde los papeles en redes tras la derrota del Barça