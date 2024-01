La reacción de Rosalía ante el viral anuncio de Jeremy Allen White en ropa interior

Lo de Rosalía y Rauw ya es historia. Meses después de la ruptura entre el puertorriqueño y la catalana, varios medios captaron a la cantante de 'Motomami' en actitud cariñosa con el actor Jeremy Allen White. Desde entonces, la artista ha vuelto a estar en el epicentro mediático de la prensa del corazón, y en las últimas horas después de que la nueva imagen del actor posando como modelo de Calvin Klein, en ropa interior, inundará las redes todo el mundo está pendiente de qué dira Rosalía.

Las sensuales imágenes de Jeremy no han tardado en levantar reacciones de miles de personas en las redes, donde los fans del intérprete también han mencionado a la artista de 'Saoko' después de que se confirmara su relación como pareja sentimental.

El actor de 'Shameless', 'The Bear' y 'After Everything', entre otras producciones, compartió estas fotografías a través de su cuenta de Instagram donde aparece con la colección de ropa interior masculina primavera 2024 de Calvin Klein, en las que luce de buen físico.

Allen deja ver sus abdominales, y se le ve posando en una azotea con una vista espectacular de la gran manzana, quitándose los pantalones y la camiseta sin mangas, haciendo ejercicios en una barra y recostándose en un mueble en color naranja, mostrando su lado más sensual.

La campaña ha desatado pasiones entre los fans del actor "¿Cuántas veces puedo dar me gusta a una publicación?", decía uno de los usuarios, "no puedo respirar", añadía otra internauta. Pero además de los halagos al físico de Allen White, en los comentarios muchos se han acordado de la catalana: "Bendiciones, Rosalía" decía uno de ellos.

La misma Rosalía ha dado me gusta a la publicación de la marca y su actual pareja, demostrando que a ella también le ha encantado el trabajo y lo orgullosa que está de la campaña. El mismo actor ha reconocido que trabajó para rodar el sponsor. "Comí mucho pescado. Todas las cosas que uno hace antes de que todos en el planeta lo vean en ropa interior", reveló a la revista GQ, además de explicar su rutina de entrenamiento, que incluye salir a correr y saltar la cuerda, entre otro tipo de ejercicios.

Jeremy Allen White y Rosalía, un nuevo amor

El pasado octubre salió a la luz el rumor de romance entre Rosalía y Jeremy. Un mes después se confirmó, la pareja ya no se esconde y se han dejado ver de la mano en lugares públicos. Ambos confirmaron a principios de diciembre que "lo que se ve, no se pregunta". Ambos disfrutan de una relación tranquila que, por el momento, prefieren mantener en la intimidad.