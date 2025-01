La reacción de dos niñas chinas al ver a un hombre negro por primera vez: "¿Somos el mismo tipo de humanos?"

La inocencia de los niños a veces puede llevarnos a vivir situaciones que como adultos nos hacen pasar cierta vergüenza, pero que son totalmente naturales para ellos. Un claro ejemplo es un vídeo que circula por los foros de internet y que ya han empezado a viralizarse en las redes sociales, en el que se puede ver la reacción de dos niñas pequeñas chinas al ver a un hombre negro por primera vez.

"¿Eres negro desde que naciste?", le pregunta una de las pequeñas al hombre, que además es quien grava toda la escena. Después de recibir la respuesta afirmativa del chico, las niñas todavía tienen más curiosidad sobre cómo es posible que existan personas de un color tan diferente al suyo: "Pero, ¿por qué eres negro?", pregunta de nuevo, "no somos del mismo color", resalta la cría.

Ante esta situación, en lugar de enfadarse, el adulto toma una vía mucho más gratificante para la formación de las criaturas y se centra en dar respuesta de manera explicativa a todas las preguntas que puedan tener.

Al final, cabe destacar que pese a que la sociedad china se ha ido abriendo al mundo, los más pequeños todavía no han tenido la oportunidad de vivir experiencias de todo tipo y todavía están en pleno proceso de formación de la personalidad, por lo que no es tan extraño que nunca hayan tenido contacto con ninguna persona afrodescendiente en el país asiático. De hecho, queda patente su confusión después de revelar que "en China lucimos como chinos", pero que no entienden por qué él luce "como un americano".

"Porque soy africano. ¿Habéis oído hablar de África?", les cuestiona el hombre. Sin embargo, la principal atención pasa al lenguaje al darse cuenta que el hombre negro podía hablar en chino con ellas, algo que tampoco comprenden: "¿Cómo puedes hablar chino?", preguntan. "Porque he pasado los últimos ocho años aquí", les responde el hombre, que deja a las dos pequeñas ojipláticas.

Aunque las explicaciones del hombre parecen convincentes, las pequeñas no opinan lo mismo y siguen insistiendo en las diferencias evidentes entre las dos etnias: "¿Pero somos el mismo tipo de humanos?", preguntan en una nueva interacción que termina con la confirmación de que se trata de un individuo de la misma raza que ellas.

El vídeo, que ha sido republicado en Instagram por un famoso perfil de noticias en Estados Unidos, Worldstar, se ha llenado rápidamente de comentarios de personas que se toman esta curiosa situación con humor y que reconocen la gran labor educativa del hombre: "Estos son niños inocentes teniendo una hermosa experiencia de aprendizaje. ¡Manejó esto perfectamente!", explica una usuaria, mientras que otra alega que el racismo "no se hereda, se enseña", denunciando las tendencias conservacionistas de algunos en determinados temas como el racial.

En este sentido, otro usuario tira de ironía para denunciar la situación en Estados Unidos y la guerra de razas que muchas veces se escenifica en la calle: "Eso es una locura. Vivo en EE. UU. y la gente blanca actúa como si nunca hubieran visto a una persona negra antes", comenta.