La reacción de Nicki Nicole a la gala del Balón de Oro

Ousmane Dembélé conquistó el Balón de Oro después de una temporada de ensueño, en la que fue pieza clave para que el Paris Saint-Germain levantara la primera Champions League de su historia. Un logro que, a priori, frustró las opciones de Lamine Yamal de llevar el galardón a Rocafonda.

No fue la noche soñada para el '10' culé, pero no tiene nada que reprocharse. Es solo cuestión de tiempo que conquiste el ansiado Balón de Oro si sigue rindiendo al máximo nivel en los terrenos de juego.

Ayer volvió a Paría para alzarse con el Trofeo Kopa, por segunda vez consecutiva, y lo celebró rodeado de su familia y amigos. Sin embargo, en esta ocasión no estuvo acompañado por su pareja, Nicki Nicole.

A pesar de no acudir al Teatro del Châtelet, la cantante argentina no se olvidó del de Rocafonda y quiso mandarle un mensaje de apoyo a través de su cuenta personal de Instagram: "Mi estrella, te amooooo".

'Storie' de Nicki Nicole / Instagram

La relación entre ambos va viento en popa, aunque solo lleven unos meses conociéndose. No es la primera muestra de amor entre ellos, pues desde hace días comparten momentos especiales.

La prueba de amor más verdadera fue cuando Nicole, durante el evento de Desigual para presentar la nueva colección, desveló que "estoy muy enamorada, muy feliz y muy contenta".

Además, la artista argentina confesó que ya está aprendiendo catalán: "Me ha enseñado a decir 't'estimo'".

Todavía se desconoce el motivo de su ausencia en la gala del Balón de Oro, aunque podría haber estado presente en la fiesta posterior.