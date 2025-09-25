La reacción de Miró a la amenaza de VOX con despedir a Marc Giró "de forma fulminante"

La tensión política en España se mantiene en un punto muy alto y cada día aparecen nuevas polémicas que alimentan ese ambiente de enfrentamiento. Uno de los últimos desencadenantes ha sido una declaración de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien acusó a RTVE de funcionar como “la prensa del régimen”. Estas palabras no pasaron desapercibidas y generaron una fuerte discusión en el programa ‘Directo al Grano’, emitido en La 1 y conducido por Marta Flich junto a Gonzalo Miró.

En la mesa de debate, los colaboradores analizaron el alcance de esas declaraciones y el clima que generan en la opinión pública. Gonzalo Miró cerró el intercambio con una reflexión contundente: según él, el problema no es con lo público en sí, sino con aquello que ciertos sectores políticos no consiguen controlar. Flich, por su parte, recordó que los ataques contra RTVE no son nuevos y citó ejemplos recientes de VOX, incluido un episodio protagonizado por el diputado Manuel Mariscal Zabala.

Zabala había amenazado con despedir al humorista y presentador Giró por un monólogo crítico hacia su partido. En redes sociales, lanzó un mensaje directo: cuando VOX asuma el control de RTVE, él sería “fulminantemente despedido” por burlarse de los españoles. El sketch en cuestión ironizaba sobre quienes dicen sentirse perseguidos en España, señalando la paradoja de que esos mismos grupos suelen ejercer persecución contra migrantes.

Una acusación desafortunada

El diputado no se limitó a criticar el contenido del monólogo, sino que además denunció el sueldo del presentador, que según él asciende a 3.800 euros por programa. Durante una comparecencia en la comisión mixta, Zabala endureció aún más el tono con una frase polémica: la duda, dijo, era si entrarían a RTVE con “motosierra” o con “lanzallamas”, insinuando una especie de “limpieza” en la cadena pública.

Ante estas declaraciones, el presidente de RTVE, José Pablo López, respondió con cierta ironía y ligereza, comentando que entendía que el monólogo no había sido del agrado del diputado. Con humor, añadió que a él, personalmente, no le había afectado en lo más mínimo en su condición de hombre, arrancando risas entre los presentes.

Gonzalo Miró también quiso responder al comentario de Zabala sobre las herramientas de destrucción. Lo hizo de manera sarcástica, afirmando que prefería la opción del lanzallamas, ya que el uso de motosierras resultaba demasiado ruidoso. De esa forma, trató de restarle dramatismo a un debate marcado por los excesos verbales.

Marta Flich, en línea con el tono de Miró, destacó la dureza de las palabras del diputado hacia trabajadores de la corporación, periodistas y colaboradores de distinta orientación ideológica. Para ejemplificarlo, bromeó con una de las colaboradoras, Montse, a quien llamó en tono humorístico “comunista”, haciendo alusión a los ataques recurrentes que reciben desde ciertos sectores.