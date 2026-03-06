La reacción de un japonés a la amenaza de Trump a España que está dando la vuelta al mundo

Como la mayoría de vosotros sabéis, la tensión entre Estados Unidos y España por la guerra en Irán sigue generando reacciones en todo el mundo. Después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazase con cortar relaciones comerciales con España, las redes sociales se han llenado de comentarios y muestras de apoyo al país.

El conflicto se ha intensificado como nunca antes después de que el Gobierno de Sánchez rechazase permitir el uso de las bases militares de Morón y Rota para operaciones relacionadas con la guerra de Irán. Una decisión que provocó críticas y advertencias por parte del líder estadounidense.

La postura de España también ha sido reforzada por el mensaje del presidente del Gobierno desde La Moncloa, donde defendió públicamente el "no a la guerra". Sus declaraciones han tenido una enorme repercusión internacional, e incluso han llegado a puntos tan distantes como Japón.

Entre las muchas reacciones que se han vertido en redes, una ha destacado mucho yu se ha vuelto viral: el mensaje publicado en X por el usuario japonés Shoko Egawa.

En dicha publicación, Egawa explicó que decidió mostrar su apoyo a España comprando productos españoles en un supermercado cercano. El usuario acompañó su mensaje con una fotografía de varios productos.

En la imagen se pueden ver alimentos como jamón serrano, una botella de vino y otros productos españoles. Además, el usuario aseguró que también utiliza aceite de oliva procedente de España.

"El presidente estadounidense Trump ha amenazado a España con 'no más comercio'. Para mostrar mi apoyo a España fui a un supermercado cercano y compré productos españoles", un ejemplo de lo bien vista que está la postura del Gobierno a nivel internacional.

Como habrás imaginado, el mensaje se ha convertido rápidamente en la comidilla en redes sociales, aunque no todas las respuestas han sido positivas y también ha encontrado muchos detractores.