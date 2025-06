La reacción de los finalistas de 'Supervivientes 2025' a las noticias más importantes de España

Este domingo, 'Supervivientes 2025' ha emitido su última 'Conexión Honduras'. Después de 102 días aislados, los concursantes han abandonado Cayos Cochinos para celebrar la esperada final el próximo martes, 17 de junio, ya en Madrid.

No obstante, Sandra Barneda les ha mostrado lo ocurrido en España durante su ausencia. La presentadora anunciaba diferentes opciones a los supervivientes, y ellos tenían que adivinar si eran ciertas.

Posteriormente, la organización emitió en la Palapa un vídeo con algunos de los momentos más destacados en los más de tres meses de concurso.

De esta forma, los supervivientes se enteraron por primera vez del apagón vivido en España, el fallecimiento del Papa Francisco, la elección del Papa León XIV y la muerte de Mario Vargas Llosa.

Además, también repasaron los eventos deportivos más destacados, como la victoria en Liga del FC Barcelona, la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid, la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros o la derrota del Real Betis en su primera final europea.

En este momento, Montoya ha reaccionado a la derrota de su equipo, visiblemente emocionado: "Ay Dios mío, pero bueno no pasa nada", decía el sevillano. Al enterarse de la noticia, el ex de 'La isla de las tentaciones' casi no podía contener las lágrimas.

Por otra parte, Escassi descubría la relación de su cuñado, Mario Casas, con Melyssa Pinto. Anita también quedaba sorprendida tras ver que Natti Natasha había compartido un vídeo suyo, cantando una de sus canciones en el programa.

Finalmente, Borja recordaba una conversación con sus compañeros sobre la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid, celebrando su fichaje como entrenador del club blanco.