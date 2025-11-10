La reacción del club y de los periodistas a la aparición de Leo Messi en el Spotify Camp Nou: "No estábamos preparados"

“Bufff! Quédate Leo y que te den la remera para dentro de quince días!! Qué heavy!!! No estábamos preparados para eso. No, no lo estábamos”, decía sorprendido David Bernabéu, periodista de la casa, tras conocerse la inesperada visita de Leo Messi al Spotify Camp Nou. Las redes, los medios de comunicación y los aficionados del FC Barcelona se han visto sacudidos por un episodio tan breve como simbólico: el regreso del astro argentino a su casa, aunque solo fuera por un instante.

“Leo Messi sueña con volver al Camp Nou”, señalaba también Alfredo Martínez, reflejando un sentimiento que muchos culés comparten desde su despedida en 2021. Sin embargo, esta vez no se trataba de un anuncio oficial ni de una reunión institucional. Fue un gesto espontáneo, una aparición silenciosa que despertó emoción y nostalgia a partes iguales.

Una visita inesperada

Según informaron Albert Guasch y Francisco Cabezas en El Periódico, la visita fue completamente clandestina. El club no tenía conocimiento previo de las intenciones de Messi. El argentino se presentó en las inmediaciones del Spotify Camp Nou y pidió permiso a los trabajadores de Limak, la empresa turca encargada de las obras de remodelación, para acceder al estadio.

Ante la consulta, Limak contactó con el FC Barcelona, que no puso ningún obstáculo. Desde la entidad azulgrana confirmaron que Messi “siempre será más que bienvenido”, por lo que la autorización fue inmediata. Aun así, el detalle que más llamó la atención fue el contexto: Joan Laporta, presidente del club, se encontraba en Vigo acompañando al equipo en su partido frente al Celta, lejos de la capital catalana.

Las imágenes que trascendieron muestran a Messi caminando solo hacia el Camp Nou en plena noche, observando las gradas vacías y el césped parcialmente levantado por las obras. Se le ve sonriente, reflexivo, casi melancólico. Todo indica que su visita ocurrió antes o durante el encuentro del Barça en Balaídos, mientras el estadio barcelonista se mantenía iluminado para los trabajos nocturnos de las obras.

El gesto no tardó en generar una ola de reacciones. Horas después, la cuenta oficial del club escribió: “Sempre benvingut a casa teva, Leo”, un mensaje breve pero cargado de significado, que muchos interpretaron como un guiño a una posible reconciliación entre Messi y Laporta.

La visita fue, simplemente, un acto personal, un reencuentro íntimo con el lugar donde se forjó su leyenda. No hubo cámaras oficiales, ni entrevistas, ni declaraciones. Solo Messi y su estadio.

Incluso la Champions League reaccionó en redes sociales con un guiño al argentino, recordando los momentos gloriosos que vivió en esa competición con el Barça. Más allá del gesto o de las interpretaciones, el simple hecho de ver a Messi caminar nuevamente por el Camp Nou bastó para reavivar la nostalgia y el deseo de muchos aficionados: que algún día, de una forma u otra, vuelva a vestir los colores azulgranas.