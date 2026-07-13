La reacción de Borja Iglesias a la polémica frase de Mariano Rajoy sobre Francia: "Me da un poco de pena"

Mariano Rajoy ha provocado una gran polémica en la previa de las semifinales del Mundial 2026 tras asegurar que la selección de Francia tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". El expresidente del Gobierno escribió esa reflexión en una columna de opinión publicada tras la clasificación de España y sus palabras no tardaron en generar un gran debate tanto dentro como fuera del país.

Desde Francia, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó las declaraciones de "absolutamente inaceptables" y defendió que el país es una república en la que cualquier ciudadano tiene su lugar, independientemente de su origen. En España, varios dirigentes políticos también han reprochado las palabras de Rajoy, y la controversia ha acabado llegando a la concentración de la selección española.

Borja Iglesias fue preguntado por este asunto en una entrevista concedida a DAZN. El delantero del Celta reconoció que le sorprendieron las declaraciones, sobre todo porque considera que la realidad actual es muy distinta a la que describen ese tipo de comentarios.

"Me ha sorprendido, la verdad, cuando ayer iba volando y al aterrizar justo me lo enviaron. Me sorprende que a estas alturas estemos con estas cosas porque entiendo ya la vida y la sociedad multicultural, que cada uno somos de un sitio, que cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene y me da un poco de pena estas cosas", declaró.

Borja Iglesias: "Es complejo convivir con la paciencia de participar o no" / f

El internacional español también quiso dejar claro que no sabe cuál era la intención de Rajoy al hacer ese comentario, aunque cree que hay que ser especialmente cuidadoso cuando se habla de estos temas: "Puedo entender que igual no lo dijo ni con mala intención, pero creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso".

Durante la conversación, el periodista le comentó que la selección española también refleja esa diversidad de orígenes que existe en la sociedad, algo que Borja Iglesias compartió y definió como uno de los puntos fuertes del país.

"Sin duda, y creo que es nuestra sociedad realmente. La riqueza de nuestro país creo que es esa variedad, la verdad", respondió el delantero, reivindicando la convivencia entre personas de diferentes procedencias.