La reacción de Ayuso al juez Castro tras mandar a someterla a tratamiento psiquiátrico: "Hay una guerra psicológica contra mí"

Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de Ana Rosa'

Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de Ana Rosa' / Telecinco

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

En una intervención reciente en el programa La Sexta Xplica, el juez José Castro realizó unas declaraciones que han generado gran controversia. Al referirse a las afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Castro afirmó que “lo que dice esta señora es absurdo” y que “esta señora lo que tendría que hacer es someterse a tratamiento psiquiátrico”.

El juez, conocido por su firmeza en casos de alto perfil, no se limitó a criticar las palabras de Ayuso, sino que calificó sus declaraciones de “estupideces”, subrayando que hablaba desde su criterio personal y no como parte de ningún procedimiento judicial. Además, aclaró que se expresaba “como un juez que viene aquí a someterse a un interrogatorio, no como un imputado”.

"Lo que dice esta señora es absurdo. Si su pareja sentimental, manda un correo electrónico a la Fiscalía diciendo que se reconoce autor de dos delitos contra la Hacienda pública. Eso, ¿qué? ¿Se lo ha inventado la Hacienda Tributaria, la Fiscalía, la jueza inmaculada? ¿Qué operación de todas las instituciones del Estado hay en contra de la pareja de la señora Ayuso? Que me perdone, pero esto es ridículo totalmente", comentaba Castro.

"Intentan desestabilizarme"

Isabel Díaz Ayuso, ahora, ha respondido desde el plató de Ana Rosa Quintana al juez José Castro. "Esto lo llevan haciendo todos los días desde hace seis años. Todos los días de mi vida. He recibido tantos insultos, tan personales, que ya me he dado cuenta de que es una guerra psicológica", afirma.

"En los tribunales no tengo nada. No estoy en ninguna sentencia en ningún sitio, en ningún auto de nada porque no tengo nada, básicamente. En la parte electoral parece que no lo llevan tan fácil", ha afirmado Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó también durante el programa que es un intento de desestabilización. "Te meten bombas en tu propia casa. Atacan o construyen relatos sobre todas las personas que se me acercan, da igual que sea Nacho Cano, da igual que sean familiares o amigos cercanos. Intentan generar la sensación, que algún día contaré con detalle, de acabar contigo en el ánimo y que un día digas no puedo más", dice.

