La reacción de Alice Campello a la presunta amante de Álvaro Morata en Italia: "Puedo afirmarlo con absoluta certeza"

La relación entre Álvaro Morata y Alice Campello podría volver a sufrir un varapalo tras las informaciones surgidas en los últimos días que apuntan a que el futbolista del Como podría tener una amante, según apunta la prensa italiana.

Se barajaba el nombre de Elena Sirigu, una joven próxima a la familia que podría hacer saltar por los aires nuevamente una relación en la que las noticias sobre las idas y venidas han estado presentes durante unos meses, después de que se confirmase la ruptura primero y el regreso, después.

A diferencia de otras veces, la 'influencer' italiana no ha querido dejar pasar la ocasión y esta vez sí que ha reaccionado al nombre de la tercera mujer que se estaría metiendo en la relación con su marido y padre de sus cuatro hijos.

"Es una amiga de la familia a la que conozco desde hace años y puedo afirmar con absoluta certeza que no es una persona de este tipo ni ha hecho nunca nada de lo que se le atribuye", escribía en sus Historias de Instagram Campello.

La última hora de Álvaro Morata y Alice Campello / Archivo

Añadía el motivo por el que esta vez sí que había decidido salir al paso: "Si me expongo públicamente es porque estoy profundamente convencida. Me llamó llorando por todo lo que le han echado encima, y no se merece que la tachen de rompefamilias. En estos meses he leído de todo, a menudo hipótesis absurdas", apunta.

De esta manera mataría dos pájaros de un tiro: por un lado salvaguarda la imagen de su amiga y, por el otro, desmiente que el amor con su marido se haya torcido: "En estos meses he leído de todo, a menudo reconstrucciones completamente absurdas. Parece existir a toda costa la necesidad de señalar a una tercera persona, pero esto no puede ni debe hacerse atacando a personas totalmente ajenas a los hechos", continua.

Historia de Instagram de Alice Campello. / Instagram

"La defiendo porque es inocente y porque, como mujer, sé muy bien cuánto pueden herir ciertas acusaciones, dañar y dejar marcas profundas en la vida personal, profesional y familiar. No es correcto asociarle cosas que no ha hecho. Nuestras relaciones siempre han sido transparentes: incluso dedicó su tesis universitaria a Masqmai, y es una persona seria, con valores y una familia respetable y de buena reputación", apunta en el bloque derecho.

Finalmente, pide que "dejen de inventar o buscar historias que no existen" porque "puede causar daños graves a terceras personas que no tienen ninguna responsabilidad y no merecen verse involucradas". Con ello, Campello espera terminar con las especulaciones y dejar las 'fake news' de lado para centrarse en su vida y dejar que el resto lo haga con la suya.