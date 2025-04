La reacción de Alexia Rivas al enterarse que una amiga influencer está acusada por robo

La reciente emisión de 'Fiesta' en Telecinco ha dejado una noticia impactante para sus colaboradores. El programa de Mediaset ha revelado que una conocida 'influencer' española ha sido detenida. La creadora de contenido habría sido imputada por una denuncia de robo, el denunciante sería un empresario millonario.

Según la información del periodista Alejandro Entrambasaguas, el empresario mexicano se encontraba Madrid con la profesional de las redes sociales, y otra chica, con la que estuvo comiendo. Estaba alojado en un hotel de cinco estrellas, ubicado en el barrio de Salamanca, y al regresar a su habitación, se percató que había desaparecido la caja fuerte.

Seguidamente, se trasladó hasta la comisaría de la Policía Nacional para presentar una denuncia por robo. El contenido tendría un valor de casi medio millón de euros en joyas, tres relojes de alta gama, cuatro pulseras, 5.000 euros en efectivo, un neceser y una maleta pequeña.

Las autoridades habrían presentado un informe a la Administración de Justicia con una teoría, donde la influencer y otra mujer se habrían puesto de acuerdo con tres cómplices para llevar a cabo el robo.

El programa 'Fiesta' ha podido acceder al atestado policial, descubriendo el nombre de la influencer, que han decidido no revelar públicamente. Entrambasaguas ha podido comunicarse con la creadora de contenido, quien niega la acusación.

De hecho, al saber que aparece su nombre en el documento policial "se queda blanca". El periodista explica que, "dice que tiene una relación de amistad con el empresario, que no tuvo relación con los asaltantes y echa la culpa a los agentes".

La colaboradora del espacio, Alexia Rivas, no ha podido ocultar su sorpresa al conocer el nombre de la influencer: "Me han dicho quién es y yo he sido bastante amiga de esta persona, me he quedado de piedra".

La tertuliana ha revelado que "es una persona muy conocida en el mundo de la noche de Madrid, ha sido íntima de Froilán y yo la conozco desde hace diez años. Es una persona que se movía en círculos de gente muy conocida".