La reacción de un agricultor tras recibir su primera pensión se hace viral: "No compensa"

Se ha hecho viral en redes sociales un vídeo que muestra la primera pensión de un agricultor español, Justo Márquez, que ha compartido un testimonio donde cuestiona el verdadero valor del esfuerzo en el campo, convirtiéndolo en un caso ejemplificador para millones de trabajadores rurales.

La decepción de Justo tras 40 años de duro trabajo

Justo, un agricultor de 62 años con décadas de experiencia labrando la tierra, esperaba que su pensión le permitiera seguir vinculado al campo de forma más ligera. Sin embargo, la cantidad recibida le ha dejado atónito, llevándolo a comentar su desilusión en un vídeo de TikTok que no deja de acumular visualizaciones y comentarios.

Su veredicto es directo: el desgaste corporal tras años de duro trabajo no encuentra eco en esa pequeña cifra mensual, que apenas parece cubrir lo esencial tras las cotizaciones en un oficio tan exigente como el de la agricultura.

Aunque Justo no detalla la cantidad exacta de su pensión de jubilación, ilustra un problema extendido en el sector primario español, donde las pensiones medias para agricultores rondan los 900 euros pese a haber trabajado más de 40 años sin descanso, muy por debajo de otras profesiones.

Este caso ha prendido la mecha de un debate mayor sobre la rentabilidad del campo, con Justo descartando planes de expandir sus cultivos para autoconsumo o placer, ya que los gastos adicionales en semillas y combustible eclipsan cualquier beneficio con esa pensión tan ajustada.

En TikTok, su frase "no compensa" resuena como un grito compartido por varias regiones rurales a lo largo de España, donde el envejecimiento y la falta de un relevo generacional se agravan por esta dura realidad económica.

La situación de los agricultores refleja estas precariedades sistémicas, con cotizaciones insuficientes o incompatibilidades con ayudas agrarias tras la jubilación, lo que frena incluso la actividad esporádica. Las plataformas sociales se llenan de testimonios similares desde hace años.