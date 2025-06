Las razones de la guerra entre Israel e Irán: “Han protegido al mundo de un ataque nuclear"

Se calienta el Oriente Medio. La madrugada del viernes ha amanecido con terribles notícias desde el otro lado del mundo. A primeras horas de la mañana, Israel ha sorprendido a Iran lanzando una serie de ataques contra docenas de objetivos militares en Irán, incluyendo nucleares, en los que han matado a altos cargos militares de Teherán.

Un ataque que se cataloga como "preventivo" contra Irán, que ha declarado el estado de emergencia especial en el frente interno de todo el país ente una posible respuesta iraní. Israel, de la mano del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, lo justifica afirmando que país se encontraba en medio de "una campaña histórica sin precedentes" contra Irán "para prevenir una amenaza existencial". En concreto, una amenaza nuclear que podía afectar a todo el mundo, no solo a Israel (Estados Unidos, Europa...). "Comenzamos esta operación porque ha llegado el momento: estamos en un punto de no retorno. No podemos permitirnos esperar", decía.

"Una operación defensiva"

Todo empezó en abril, cuando Israel lanzólo que describió como ataques aéreos “precisos y enfocados” contra Irán, en represalia por los ataques con misiles que recibió de Teherán a principios de ese mes. Un abril de intercambios entre Israel e Irán que durante meses despertaron los temores de una guerra regional total. Pero aunque Irán afirmó que los ataques contra instalaciones militares dejaron a cuatro soldados, los primeros indicios sugerían que los ataques fueron más limitados de los que se temía.

En un vídeo, el primer ministro indicó que la operación contra Irán puesta en marcha esta madrugada por el Ejército israelí, bautizada como "El león que se alza", respondía a las llamadas "a la destrucción de Israel" que han hecho durante décadas los "tiranos de Teherán".

"Respaldaron su retórica genocida con un programa para desarrollar armas nucleares nunca visto en los últimos años, Irán ha producido suficiente uranio altamente enriquecido para nueve bombas atómicas", decía Netanyahu, que ha añadido que, en los últimos meses, el país persa ha tomado medidas inéditas "para convertir este uranio enriquecido en armamento".

Irán reacciona de forma rápida

Meses más tarde, tras el ataque de Israel a Iran, el estado judío ha reaccionado. Primero, durante la misma mañana, se anunciaba el fallecimiento del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Mohamad Hosein Baqerí, junto con otros altos cargos, tras ser confirmado por la Guardia Revolucionaria que, posteriormente, prometía que el Estado judío "pagará un alto precio por ello".

Las alarmas antiaéreas han sonado a lo largo de todo Israel con el objetivo de despertar a la población y prepararla para un posible respuesta iraní en represalia que "podría ser inminente". El Ejército iraní ya ha anunciado que Israel y Estados Unidos recibirán una "bofetada contundente". El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, prometió un destino "amargo y doloroso" para Israel. “Con este crimen, el régimen sionista se preparó un destino amargo y doloroso, y sin duda lo recibirá”, decía Jameneí en un comunicado publicado en su página web.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, defiende que su país tiene el "derecho legítimo" a responder a los bombardeos masivos "según el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas".

Teherán prometía una respuesta “severa” mientras el Estado judío se mentenía en estado de emergencia durante la mañana. Pues horas más tarde, Iran ha lanzado un centenar de drones hacia el territorio de Israel.

El primer ministro ha recordado que Irán disparó el año pasado "300 misiles balísticos contra Israel" y ha lamentado que pronto "esos misiles podrían acarrear un daño nuclear que amenace la vida" de millones de personas. En ese sentido, ha dicho Israel también defiende a sus vecinos árabes.

EE.UU. dice que no ha participado en el ataque

Minutos después del ataque, funcionarios del Pentágono han dicho a EFE y a Reuters que "no ha habido participación ni asistencia estadounidense", algo que ha confirmado el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que ha instado a Teherán a no atacar intereses ni personal estadounidense en la región.

"No estamos involucrados en ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región", ha dicho en un comunicado. Según Rubio, "Israel ha tomado medidas unilaterales contra Irán" para "su propia defensa". "Seamos claros: Irán no debe atacar intereses ni personal estadounidense", ha añadido.

El secretario de Estado ha asegurado que Trump y su administración han tomado "todas las medidas necesarias para proteger a nuestras fuerzas y mantener un estrecho contacto con nuestros socios regionales".