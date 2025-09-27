La razón por la que Santi Cañizares se casa con una mujer catalana tras solo cuatro meses de relación

Santiago Cañizares vuelve a estar en boca de todos tras anunciar que se va a volver a dar el 'Sí, quiero', pero en esta ocasión con Noemí, una mujer catalana de Calella de Palafurgell. Con este matrimonio, ya sumará tres bodas a sus 55 años.

El exportero del Celta de Vigo, Real Madrid y Valencia anunció la noticia en los micrófonos de la COPE: "Me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer que es de Calella de Palafrugell". No obstante, pocos detalles se conocen de la pareja hasta la fecha.

El analista de la COPE explicó que ya hay fecha para la celebración: el 15 de noviembre, justo cuando no juega el Valencia por el parón internacional. "Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya", reveló.

Cañizares bromeó sobre si sus compañeros de radio acudirán a la celebración: "Espero que Manolo (Lama) no vaya a Georgia -donde juega La Roja- para asistir a la boda".

Dos matrimonios y siete hijos

Antes de conocer a Noemí, Cañizares se casó hasta en dos ocasiones. Una de ellas con Marina Conchello en 1992, con quien tuvo tres hijos: Carlota, Lucas y Olivia. Y la última con Mayte García en 2008, con quien tuvo cuatro hijos: Sofía, y los trillizos India, Martina y Santi.

Vuelve a creer en el amor

A principios de abril, el exportero del Real Madrid dejó a todo el mundo boquiabierto tras anunciar que había roto con su expareja de ese momento. "Las cosas del amor son durísimas. No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado", señaló en Radio Marca.

Tras separarse dos veces, Cañizares pensaba que jamás volvería a enamorarse, pero encontró a una persona que le rompió todos los esquemas: "Mi segunda separación ha sido también dolorosa. Dije que 'nunca más' y me ha llegado una etapa en el amor que considero imposible de mejorar y que ha terminado. He vivido lo más bonito del amor con esta última relación".

A pesar de lo destrozado que estaba por no triunfar en el amor, Cañizares se ha recuperado y ha vuelto a creer en el amor, algo que ya daba por perdido.