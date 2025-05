La razón detrás de la colaboración entre Aitana y Alaska en 'La chica perfecta'

Aitana Ocaña es una de las cantantes más importantes de España gracias a su participación en 'Operación Triunfo'. Ahora, la cantante está a un día de sacar su cuarto álbum: 'Cuarto azul', siendo su proyecto profesional más íntimo.

El pasado 27 de mayo, la catalana organizó una 'Listening Party' en Madrid para promocionar 'Cuarto azul', donde presentó a todos sus seguidores las 19 canciones del disco. Una de las colaboraciones que más llamó la atención fue la canción 'La chica perfecta' con Alaska, esposa de Mario Vaquerizo.

La cantante señaló en la presentación del disco que 'La chica perfecta' es el tema más especial: "No me puedo creer tener a Alaska en esta canción. Es un icono desde hace décadas y también lo es ahora. Sin ella, esta canción no existiría".

Después de la gran sorpresa, Alaska, colaboradora especial en 'Vamos a ver', ha desvelado en el programa de Telecinco cómo surgió la colaboración con la exconcursante de 'Operación Triunfo'.

La integrante del grupo de las Nancys Rubias ha reconocido que "estoy muy agradecida por que alguien más joven, haya pensado en mí para colaborar y por ser una referencia".

El origen de la colaboración fue a causa de que la catalana "no lo está pasando bien y decidió hacer una letra con una declaración de intenciones de 'voy a hacer lo que yo quiera y me va a dar igual lo que digan los demás'".

A pesar de todo, ha señalado en 'Vamos a ver' que le llamó mucho la atención que contase con ella para formar parte de su nuevo disco: "Hace un tiempo llamó para venir a un concierto. Se quedó sorprendida y a partir de ahí empezamos a tener más relación. Yo estoy feliz y encantada".

La reacción de las redes a la colaboración entre las dos artistas ha sido una auténtica locura: "Nunca imaginé que diría que mi canción favorita de Aitana sería una colaboración suya con Alaska" o "Dios el temazo q es la chica perfecta".