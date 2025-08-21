Suscripción

La verdadera razón por la que Bertín Osborne habría posado con su hijo en una portada

Lo habría hecho por una cuestión económica según Kike Calleja

Bertín Osborne posa con su hijo

Bertín Osborne posa con su hijo / ¡HOLA!

David Cruz

David Cruz

¿Qué razón hay detrás de la inesperada portada que ha protagonizado Bertín Osborne junto al hijo que ha tenido en común con Gabriela Guillén y que no quería reconocer públicamente en un principio? Esta es la pregunta que se hacen muchas personas, incluyendo fans del artista, y que han intentado aclarar en el programa Vamos a ver.

El matinal de Telecinco se ha hecho eco de las imágenes y gracias a Kike Calleja, colaborador habitual del formato, podemos tener algúnos detalles acerca de las motivaciones que habría detrás de este movimiento.

"Me alegro mucho de que lo haya hecho, pero es por una necesidad económica", señala el periodista, quien se mostraba bastante seguro de la información que manejaba hasta el momento.

Según Kike Calleja, pudo hablar con Gabriela Guillén hace cosa de un mes "y me dijo que las cosas seguían en un punto sin reconciliación. Es cierto que Bertín preguntaban por el niño, pero no lo veía a menudo".

Por otro lado, el colaborador añade que "todavía no estaba pasando manutención porque no había acuerdo y porque él atravesaba apuros económicos", razón por la que cree que el dinero es lo que habría empujado a Bertín Osborne a aceptar la exclusiva.

Sin embargo, Kike Calleja es muy sincero con lo que piensa ante esta portada: "también me alegro de que lo haya hecho porque el niño se merece su lugar y Gabriela también".

Estas palabras no han gustado demasiado en plató. Alejandra Rubio no ha dudado en responder al periodista: "¿el niño va a tener su lugar por salir en una revista? Perdóname, pero que utilices a un menor para un beneficio económico me parece una barbaridad", opinó la joven.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, la portada que ha protagonizado Bertín Osborne en la revista ¡Hola! junto a su hijo David no ha pasado desapercibida y se está convirtiendo en uno de los bombazos del verano.

