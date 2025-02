Raya, la app para ligar entre famosos de la que ha hablado Mónica Cruz

Mónica Cruz ha sido una de las invitadas del último programa de 'Late Xou', quien ha visitado el plató de Marc Giró con motivo de su participación en 'Maestros de la Costura'. Allí, ha hablado del concurso, pero también de un tema de lo más curioso del que muchos no tenían constancia: Raya, la aplicación para ligar entre los famosos en la que únicamente te aceptan si cumples con ciertas condiciones.

Marc Giró, interesado en este tema, ha preguntado: "¿Qué te ha pasado a ti con Raya?", a lo que ella ha explicado: "los tíos no entienden cuando una mujer puede estar sin nada unos meses (...). Yo creo que lo debería hacer todo el mundo, es bueno resetear".

¿Y cómo ha sido la experiencia de Mónica Cruz en Raya? También ha hablado de ella, aunque tan solo estuvo un mes inscrita: "Miguel (Miguel Ángel Muñoz) me empezó a poner la cabeza... Y me lo hizo él. Me eligió la fotografía y todo".

Cuando transcurrió un mes, borró la app: "de repente entras y ves a gente que conoces y a su pareja", ha dejado claro Mónica Cruz. Si bien no ha dado nombres, parece que se trata de "personas con las que coincides en eventos y las ves en Raya con sus parejas". Una situación incómoda para la intérprete y hermana de Penélope Cruz, razón por la que desapareció de la aplicación.