Raúl Varela desata la polémica: "Quieren convertir a Vinicius en Netanyahu"

Hace unos años que Vinicius Jr. se convirtió en uno de los futbolistas imprescindibles del Real Madrid. Además de ser una de las grandes estrellas del club blanco, también está en el foco mediático debido a su actitud en el terreno de juego.

En el Clásico contra el Barcelona, el brasileño se enfadó tras ser sustituido por Rodrygo en el minuto 72 y se marchó al vestuario soltando algunos comentarios como "¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Siempre yo. Me voy del equipo. Me voy, mejor me voy. ¡A tomar por c***!".

No es la primera vez que Vinicius muestra su frustración con Xabi Alonso, ya que en otras ocasiones ha protagonizado escenas similares, pero ahora ha desatado una gran polémica.

Sin embargo, el miércoles, tres días después del Clásico, el futbolista publicó un comunicado en sus redes sociales en el que pidió perdón a todos los madridistas, a sus compañeros, al club y al presidente por su reacción al ser sustituido. No obstante, en ningún momento nombró la figura del técnico.

Ahora, el presentador de 'La Tribu', Raúl Varela, ha defendido la actitud del brasileño: "Los antiVinicius quieren convertir a Vinicius en Netanyahu y Vinicius no es Netanyahu. El debate es por qué Xabi Alonso tiene la necesidad y ve algo en el fútbol de Vinicius en el Real Madrid para cambiarlo".

Tras el perdón del jugador, Irene Junquera, tertuliana del programa, ha comentado que ahora "los palos son peores" y que no tenía que haber pedido perdón si no le apetecía, aunque ha hecho bien: "Si no menciona al entrenador es porque no quiere hacerlo".

María José Hostalrich ha defendido que Vinicius "tenía que rectificar en tiempo y forma" y lo que ha hecho ahora es "incrementar la brecha", y Amalio Moratalla ha opinado que el brasileño estaba mejor antes del comunicado: "¿Que le puede la pasión? Y a quién no le puede la pasión, menuda excusa".

Por su parte, el tertuliano Pedro Riesco ha asegurado que el jugador no ha pedido perdón con naturalidad y que "llega tarde hasta en las formas", ya que tuvo un "comportamiento inaceptable y bochornoso".