SOCIEDAD
Raúl Ocaña, entrenador personal: "Si eres una persona que quiere perder grasa y verse mejor..."
El creador de contenido compartió una rutina de entrenamiento a través de su cuenta personal de TikTok
Quedan pocos días para el inicio de las vacaciones de Semana Santa, lo que significa que el verano está cada vez más cerca y ya hay muchos españoles que están manos a la obra en la operación bikini 2026. El objetivo es claro: intentar lucir un buen cuerpo durante las vacaciones. Gracias a las redes sociales, se pueden encontrar miles de consejos de entrenadores personales sobre lo que hay que hacer para llegar en plena forma física.
Uno de los que se pronunció fue el entrenador personal Raúl Ocaña, más conocido en TikTok como @raulteentrena, quien empezó diciendo que "si eres una persona que quiere perder grasa y verse mejor, te voy a dar una rutina de fuerza y de cardio que va a hacer que consigas exactamente esto".
El entrenador personal explicó que es recomendable realizar entrenamiento de fuerza entre tres y cuatro veces por semana. Además, fue tajante al desmontar una creencia muy extendida: "Olvídate de usar pesos ligeros y hacer muchas repeticiones si tu objetivo es perder grasa". Y añadió, sin rodeos: "Permíteme decirlo claro: esa idea no tiene sentido".
En ese instante, Ocaña explicó: "Lo que tienes que hacer es aplicar intensidad y tirar bien fuerte. En rasgos generales, muévete entre las 8 y las 12 repeticiones y así no te pierdes".
Respecto al entrenamiento de cardio, el entrenador personal se abrió en canal: "Recomiendo hacer un planteamiento polarizado con entrenamientos a muy baja intensidad, máximo 30 minutos después de entrenar fuerza".
Por esta razón, recomendó que es fundamental hacer intervalos de 10 a 12 minutos después del entrenamiento de fuerza y se debe hacer entre una y tres veces a la semana.
"Con esto te aseguras de estar dándole prioridad a tu entrenamiento de fuerza y de que con el entrenamiento de resistencia estás aumentando tu gasto calórico para conseguir perder grasa", señaló en el vídeo.
Por último, confesó que siguiendo esta rutina "empezarás a ver resultados a nivel estético".
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