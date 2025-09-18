Ni rastas ni rapado: Así luce hoy Henrik Larsson, el delantero sueco del Barça de Rijkaard y Ronaldinho

El primer FC Barcelona ganador del siglo XXI llegó bajo la tutela de Frank Rijkaard y con Ronaldinho como la estrella absoluta de un equipo que también tenía a Samuel Eto'o, un jovencísimo Lionel Messi o el héroe de la segunda Champions de la historia del club, Juliano Belletti.

En esa plantilla había un jugador que no destacaba especialmente entre tanta estrella, pero era un notable en prácticamente todo lo que hacía. Hoy todavía se habla de 'jugadores estilo Larsson' y su importancia en un equipo que pretende competir en las tres grandes competiciones de la temporada.

De nacionalidad sueca y de ascendencia de Cabo Verde, Henrik Larsson se ganó el corazón de los culés gracias a su desempeño y carisma entro y fuera del campo. Llegó a Barcelona en 2004 procedente del Celtic FC ya con 32 años y consiguió marcar 22 goles en los 62 partidos que disputó con la camiseta azulgrana.

Henrik Larsson – 2004/05 – Celtic FC / EFE/FCB/SPORT

Más tarde saldría rumbo al club de su ciudad, el Helsingborgs IF, para más tarde salir al Manchester United en una última aventura en la élite absoluta del fútbol europeo, en forma de cesión, para volver a su país natal y terminar una exitosa carrera en la que llegó a ser Bota de Oro de la temporada 2000-2001.

Así se ve Henrik Larsson en 2025

Durante su etapa en el Camp Nou decidió lucir una brillante cabeza rapada, un estilo que ya adoptó en sus últimas temporadas en Escocia. Antes había apostado por unas rastas rubias con diadema, un estilo que le acompañó durante gran parte de su carrera, y un peinado poco visto en el fútbol europeo, todavía hoy.

Sin embargo, poco o nada tiene que ver la imagen actual del sueco con la que mostró durante su etapa como profesional del balón. Así lo ha dado a conocer el capitán de esa época y la posterior edad dorada del club, Carles Puyol, con una fotografía en sus Historias de Instagram.

"Eres muy grande, amigo. Muy feliz de volver a verte", escribía 'Puyi' en las redes. El Larsson de ahora lleva el pelo corto, sin fantasías, y con unos rizos grises y blancos, pues los años pasan para todo el mundo y los 54 años que cumplirá este 20 de septiembre no perdonan.

Carles Puyol posa con Henrik Larsson en sus Historias de Instagram. / Instagram

Aunque Henrik ya hace años que colgó las botas, la estirpe Larsson sigue presente en el fútbol profesional. Su hijo mayor, Jordan Larrsson es jugador del FC Copenhague, equipo que se enfrentará al FC Barcelona el próximo 28 de enero supuestamente en el Spotify Camp Nou. Su hija, Janelle Larsson también es deportista, aunque su especialidad son los concursos de habilidad ecuestre, pues es amazona.

Hace pocas fechas Larsson participó en el amistoso Legends Charity Game, un partido de leyendas portuguesas contra leyendas del mundo donde destacó Luis Figo y había nombres de la talla de Pauleta, Kaká, Quaresma, Mendieta o el propio Puyol.