Este raro billete de 1903 podría convertirse en más de 30.000 € si lo tienes

Este billete, emitido por el Banco de España y datado a comienzos del siglo XX, destaca por su enorme valor dentro del coleccionismo. Su autor fue el reconocido grabador Bartolomé Maura, y tanto su escasez como su excelente conservación lo convierten en una auténtica joya histórica.

Como has podido ver, se trata de un billete de 500 pesetas de 1903, considerado uno de los ejemplares más buscados dentro de la antigua moneda española. Perteneciente a la etapa de Alfonso XIII, su rareza puede elevar su precio hasta cifras cercanas a los 38.000 euros. ¿Y si tuvieras uno guardado sin imaginar su valor?

Así es el billete de 500 pesetas de 1903 y en qué detalles fijarse para verificar su autenticidad

Para reconocer un ejemplar original, es importante observar con atención tanto su ilustración como ciertos elementos clave. En la parte frontal aparece la figura del Dios Mercurio sobre el planeta, portando su característico casco con alas.

En la zona superior se incluyen las firmas de José Sánchez Guerra y Martínez, Emilio Rodero de la Calle y Luis Clemente Fabiani. Por el lado posterior, se representan dos mujeres, una dedicada al tejido y otra relacionada con la cosecha de trigo. El billete pertenece al Banco de España y está fechado el 1 de octubre de 1903.

¿Y si tu copia no encaja exactamente con los estándares? En ese caso, lo más probable es que su precio caiga considerablemente, ya que el valor real lo marcan la exclusividad y el estado totalmente acorde a lo esperado.

Quien aún conserve pesetas antiguas podría tener entre manos una pieza realmente especial. Este billete destaca por varios motivos: pertenece a los primeros años del siglo XX, es extremadamente difícil de encontrar y fue diseñado por Bartolomé Maura, uno de los grabadores más prestigiosos de su época a nivel internacional.

Por ello, cuando aparece en un estado impecable, su valor en el mercado puede alcanzar cifras cercanas a los 38.000 euros. Aunque obviamente debe de ser tal y como comenté más arriba si realmente quieres el dinero que se pide actualmente por este billete tan buscado.