Raquel Leirós y Ánxela Soto, expertas en salud: "Todo lo que haces antes de acostarte afecta tu descanso y tu día siguiente"

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 40% de la población mundial no duerme bien o sufre algún tipo de trastorno del sueño, siendo el más habitual el insomnio. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), en España lo padecen de forma transitoria entre un 20 y un 48% de los adultos, mientras que en al menos un 10% de los casos es crónico y grave,

El objetivo debería ser dormir entre 7 y 8 horas diarias. De no ser así, puede verse afectado tanto el estado de ánimo como la salud física. La falta de descanso suficiente puede provocar déficits cognitivos, irritabilidad e incluso el desarrollo de ansiedad o depresión. Además, dormir poco aumenta el riesgo de hipertensión, enfermedades cardíacas o renales, entre otras.

Raquel Leirós Rodríguez, profesora del Área de Fisioterapia de la Universidad de León, y Ánxela Soto Rodríguez, del Servicio Gallego de Salud, publicaron un artículo en 'The Conversation' para conseguir dormir bien.

Aunque incluyen consejos habituales como mantener una rutina, elegir un colchón cómodo, evitar la cafeína y limitar el uso del móvil o la televisión antes de dormir, dan especial importancia a establecer un “patrón saludable de descanso”.

Leirós comenta que todo lo que se hace antes de acostarse "afecta al descanso nocturno e influye en nuestra actividad durante el resto de la jornada". Señalan que es recomendable realizar ejercicio físico, pero evitando hacerlo justo antes de acostarse, ya que podría "tener un efecto estimulante".

Explican que las siestas deberían durar entre 20 y 30 minutos como máximo.

En cuanto a la alimentación, se recomienda evitar comidas pesadas y picantes antes de acostarse: "Además, ayuda mantener una dieta equilibrada y variada, incluyendo alimentos ricos en triptófano, como lácteos, huevos, nueces y plátanos".

Ambas destacan la importancia de la almohada, considerándola clave para un buen descanso. Quienes duermen boca arriba deberían usar una almohada de altura media; los que duermen de lado, una almohada más alta y firme; y quienes duermen boca abajo, una almohada más plana para evitar la hiperextensión del cuello.