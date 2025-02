Rappel desvela como es la vida sexual con su marido tras 40 años de relación

El día de los enamorados es especial para todas las parejas, pero con el paso del tiempo muchas personas optan por probar cosas diferentes. Rappel ha aprovechado San Valentín para sincerarse sobre su relación con su marido, José María, con quien lleva cuarenta años. No obstante, a pesar de la longevidad de su romance, tan solo hace cinco que se casaron.

El televisivo fue entrevistado por Beatriz Cortázar, periodista de 'Informalia'. Durante la conversación, el vidente no ha tenido reparo en hablar sobre su vida sexual: "Somos una pareja moderna para los demás porque todo lo vemos bien pero entre nosotros es distinto. Podemos haber hecho algún tonteo pero nunca hemos tenido una relación paralela ni de tres días seguidos. Hace años no te niego que hicimos algún trío o algún escarceo pero muy al principio de la relación", relataba.

Sin embargo, a pesar de lo mencionado, ha detallado sus curiosidades: "Sí nos gustaba ir a una playa nudista y tal vez ahí surgía algo o en una sauna gay pero vamos, muy poco y hace muchísimo tiempo. Los dos nos hemos satisfecho y hemos cubierto nuestras necesidades y apetito sexual".

No obstante, las necesidades han cambiado con el paso del tiempo: "Para nosotros simplemente darnos un abrazo me da seguridad. Ya no es la pasión del sexo, eso está superado, pero ir juntos de la mano en el tren me basta. No necesito más para ser feliz", sentenciaba.

Finalmente, Rappel ha terminado explicando como fue su primer 'acto' juntos: "Era la primera vez para los dos ya que ninguno antes habíamos estado con alguien de nuestro mismo sexo y nos descubrimos juntos. Yo le llevo 22 años y era la primera experiencia para ambos ya que yo había estado casado, tenía mis hijos, y luego había estado con otras señoras".