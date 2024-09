Raphinha arremete contra las críticas recibidas en Instagram: "Tu eres feo hasta con plata"

El futbolista del FC Barcelona Raphinha se ha convertido en foco de atención por las respuestas a los comentarios en su última publicación en Instagram.

Tras un inicio de liga fulgurante, con tres goles y dos asistencias en cuatro partidos, el futbolista brasileño disfruta de unos días libres junto a su pareja, tras no ser convocado para jugar en este primer parón por selecciones por parte del seleccionador brasileño Dorival Júnior.

El extremo acarreaba un partido de sanción que le habría impedido disputar uno de los dos encuentros de clasificación para el Mundial 2026.

El extremo blaugrana y su pareja han aprovechado estas fechas para alejarse del foco mediático. Para ello, han optado por una destinación con playa y han decidido compartir en Instagram una publicación de los dos con una frase del grupo brasileño 'Nosso Plano' en la descripción: "Seamos dos locos en la gringa, entiendo si nadie nos entiende...”. Sin embargo, el futbolista se ha encontrado con una serie de comentarios vejatorios por parte de algunos usuarios que se meten con su aspecto físico y que no ha querido dejar pasar.

"No soy feo, solo no tengo plata", dice uno de los comentarios que se pueden leer en la publicación. "El poder del dinero", comenta otro usuario, mientras que también se pueden encontrar otros del estilo "Lo que el dinero no hace, no tendrás más que hacer".

Ante estos mensajes, el futbolista blaugrana ha contestado a algunos usuarios: "Tú eres feo hasta con plata", replica Raphinha a un usuario que se mofa del jugador. También ha querido entrar en el comentario de otro usuario que apunta: "Qué bueno es ser rico, ¿eh?".

En este caso, Rapinha tampoco ha querido reprimirse y ha contestado recordando de sus humildes orígenes: "¿Ves dinero en la foto? ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes de dónde viene?".

La reacción del futbolista brasileño ha causado reacciones diversas en las redes sociales, pues no es demasiado habitual ver respuestas directas de los jugadores, quienes acostumbran a pasar de este tipo de polémicas.