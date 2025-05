Raphael se confiesa: tiene miedo, "terror", por el linfoma cerebral que padece

Han sido meses muy difíciles para Raphael. El artista jiennense, que está a punto de cumplir 82 años, ha anunciado su vuelta a los escenarios después de haber sido diagnosticado de un linfoma cerebral tan solo unos meses atrás. Si bien volver a cantar en directo le hace muy feliz, Raphael ha compartido con todos nosotros sus temores.

Ha transcurrido una semana desde que el cantante comunicase que volvía a los escenarios ahora que se encontraba mejor: su estado de salud ha mejorado y la evolución, según los médicos, es favorable, por lo que puede recuperar su rutina.

Como muchos recordaréis, Raphael se encontraba grabando 'La Revuelta' cuando notó que algo no iba bien. El programa no se pudo emitir ya que el artista se marchó al hospital indispuesto, confirmando semanas después que padecía un linfoma cerebral.

Si bien ha vuelto a RTVE para conceder la esperada entrevista, lo ha hecho en el telediario de este jueves 1 de mayo de 2025: "echo de menos el escenario siempre, me hace falta. No me voy a ir nunca, me iré el día que me tenga que ir por narices", aseguraba.

Sobre la enfermedad que padece, cree que "nunca hay que huir, hay que colaborar (...) Yo me entrego en cuerpo y alma, me quiero poner bien, tengo una familia. Adelante. No hay que pedir permiso para nada. No es que sea muy valiente, es que no hay otro camino".

Y como él mismo admite, "tuve miedo, pero muy medido. No me sienta bien y tengo miedo, terror, pero si hay que hacerlo, se hace". Un golpe muy duro el que se ha llevado Raphael y del que se va recuperando poco a poco.

Sobre su salida inmediata de 'La Revuelta', Raphael admite en esta entrevista que nunca pensó que fuese una enfermedad tan grave: "quería decir una cosa, pero decía otra, al momento de traducirlo en palabras". Sin embargo, admite que se va encontrando mejor y por eso ha decidido volver a subirse a los escenarios.