El rapero Diddy, al fin entre rejas: La sentencia por sus 'Freak off Parties' de abuso y control sexual

El caso de Sean 'Diddy' Combs muchos lo han seguido como si fuera el nuevo Jeffrey Epstein del siglo XXI. Ahora, el rapero ha sido condenado a cuatro años y dos meses en prisión por dos delitos de transporte con fines de prostitución, según ha apuntado el tribunal federal de Manhattan.

Aunque la sentencia llegó este mismo viernes, el juicio se había producido en julio y el jurado popular ya le había dado una avanzadilla de lo que se podría encontrar en la resolución al considerarlo culpable.

Según explicaba el rapero al tribunal, reconocía haber "perdido el rumbo" de su vida por culpa de las consecuencias de no saber llevar la fama y haber abusado del consumo de drogas: "Estoy avergonzado", concretaba acerca de su sentimiento una vez se descubrió todo el pastel.

Sin embargo, la sentencia no ha gustado a todo el mundo, pues inicialmente la Fiscalía pedía una pena de más de 11 años entre rejas, algo que finalmente no se ha dado. Como Diddy lleva ya cerca de un año en prisión, tan solo le quedarían tres más para poder salir en libertad.

Ilustración del juicio a Sean 'Diddy' Combs. / Michael M. Santiago / Getty Images / AFP

Esto ha sido posible porque los jueces desestimaron los delitos más graves de los que se le acusaban, como el tráfico sexual o el crimen organizado, que en Estados Unidos están penados con la cadena perpetua.

Combs fue enjuiciado en julio por organizar fiestas sexuales con sus novias y otros trabajadores sexuales masculinos y femeninos por todo el país en fiestas donde destacaban la presencia de drogas y durante muchos años.

Esas fiestas eran denominadas como 'Freak off Parties', aunque también organizaba otras, en principio legales, llamadas 'White Parties' donde los asistentes debía vestir de blanco y era habitual la presencia de numerosos famosos como Chris Brown, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Mariah Carey, Justin Bieber, Beyoncé o Jennifer Lopez, entre otros.

Di Caprio en una de las 'White Parties' que organizaba Diddy. / Getty/Alarmy

Además del tiempo bajo arresto, el rapero deberá pagar una irrisoria multa de 500.000 dólares. Diddy fue uno de los nombres de la música urbana estadounidense durante un largo lapso de tiempo, tanto como cantante como en tareas de producción, y llegó a amasar una fortuna de 740 millones de dólares de 2019.

Tras la sentencia, se espera que la defensa de Diddy presente alegaciones con la intención de reducir la condena lo máximo posible, aunque por el momento la condena terminaría en 2028 en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.