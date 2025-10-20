Ramsey empieza a cuestionar la desaparición de Halo: "Solo quiero saber qué pasa y saber donde está"

Aaron Ramsey sigue inmerso en la búsqueda de Halo. El futbolista inglés que, actualmente se encuentra viviendo en México tras fichar poe el Pumas, está atravesando uno de los peores momentos de su vida. Desde hace más de una semana, el mediocampista ha estado solicitando ayuda por todos los medios posibles tras la desaparición de su querida mascota, Halo, un perro de raza Beagle.

La pérdida ha generado una gran preocupación en su familia, y Ramsey ha utilizado sus redes sociales como plataforma principal para intentar localizar a su compañero peludo. La situación ha alcanzado tal grado de desesperación que el jugador ha decidido ofrecer una recompensa de 10 mil dólares a cualquier persona que pueda proporcionar información que ayude a encontrar a Jeilo.

El Beagle requiere medicación, lo que añade urgencia a la búsqueda. Por ello, Ramsey convocó a una búsqueda masiva en Guanajuato, el estado mexicano donde su perro se perdió y donde fue visto por última vez. En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el centrocampista expresó: "Estamos desconsolados. Ha pasado casi una semana sin respuestas ni señales de ella. Seguimos rezando por un milagro. Si alguien tiene alguna información, por favor ayúdennos a obtener algunas respuestas. No saber es muy difícil de aceptar. Por favor". Las palabras reflejan la profunda tristeza que siente el futbolista, consciente de que la pérdida de una mascota es, para muchos, comparable a perder a un miembro más de la familia.

Muchas incógnitas y pocas soluciones

La familia de Ramsey ha compartido su angustia a través de historias de Instagram, reiterando su llamado a la comunidad para que se unan en la búsqueda. En otro mensaje, escribió: "Si tienes alguna novedad sobre nuestra Jeilo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla. Todos estamos rezando para que esté bien y pueda volver pronto con nosotros". Este mensaje se convirtió en un grito de esperanza, buscando movilizar a seguidores y vecinos para localizar al Beagle desaparecido.

Hasta el momento, se han especulado muchas teorías. Se habla de secuestro y de mafias que hacen comercio con animales. Múltiples usuarios han querido proporcionar nombres de sospechosos, aunque la operación está en manos de la policia.

"Tantas preguntas sin respuesta. Sólo quiero saber qué pasó y dónde está. Se merece volver a casa a descansar", dice el ex del Arsenal de nuevo en un tuit.

Toda la suerte del mundo para Aaron Ramsey y esperemos que pronto pueda reunirse nuevamente con su querido 'Halo'.