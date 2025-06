Ramón García tiene claros los motivos del cierre de 'La Família de la Tele': "La gente no estaba preparada..."

'La familia de la tele' se podía englobar dentro de la nueva apuesta de la cadena pública que tenía con el objetivo de acercarse a nuevos públicos e incluso se tildó de "servicio público", pues no existía ningún programa en una radiotelevisión pública con características similares.

Pero el formato no terminó de funcionar. Su cierre fue una de las notícias más sorprendentes de los últimos meses en la televisión. Hacía días que los índices de audiencia estaban muy por debajo de lo que RTVE esperaba inicialmente. De poco ha servido que hubiera un acuerdo firmado hasta el 21 de julio, pues la cadena pública tomó la decisión de terminar con el 'Sálvame' del 2025. De hecho, el récord de audiencia, en negativo, lo consumaba el lunes pasado, con tan solo un 4,3% de cuota de pantalla.

El espacio presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, no arrancó y de ello le han preguntado a Ramón García en la presentación de 'El Grand Prix 2025'. El presentador ha dejado clara su postura y algunos motivos del cierre de la serie.

“Los programas del corazón ya no funcionan tanto”

El comunicador detalló su postura sobre los nuevos programas de televisión. Afirma que el formato funcionaba, pero que la gente no está acostumbrada a los nuevos programas. “¿Por qué voy a cambiar si veo la novela? ¿Por qué voy a dejar de ver a Ramontxu? Por mucho que llegue algo mejor, con mucha gente, más nuevo y con más presupuesto, cuesta meterlo. Por eso cada vez es más difícil que triunfen los estrenos en televisión", decía.

Asimismo, cree que la 'prensa rosa' no funciona tanto, como el 'Sálvame'. “Los programas del corazón ya no funcionan tanto porque ya no tenemos famosas transversales, pero sí que nos interesan las historias cercanas con las que nos sentimos identificados”, añadió.

"Si a ti te ponen un traje que no te encaja, es imposible que salga bien. Igual su traje era de Telecinco y al llevarlo a Televisión Española no ha gustado", continuaba diciendo Ramón García.

"La gente ya ha cogido una dinámica con sus productos y meter un producto nuevo es muy complicado. El 85% de los estrenos fracasan porque están muy sujetos ya a lo que está y cuando llega algo nuevo a la gente le da pereza cambiar", concluía.