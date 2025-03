Ramón Espinar arremete contra García Albiol por "montar un circo" en el desalojo de una okupa violenta

Durante el pasado fin de semana tuvimos uno de los momentos más virales, ya que una Okupa había sembrado caos total en Badalona okupando un piso amenazando, con gritos e insultos a todo aquel que se atrevía a decirle cualquier cosa.

Pero si algo no se esperaba esta persona es que llegase el mismísimo alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para movilizarse junto con los vecinos para que esta persona dejara dicho edificio, algo que no hacía si no se le pagaban hasta 3.000 euros.

Para sorpresa de muchos, tras las quejas del alcalde y vecinos, la okupa terminó dejando dicha vivienda, aunque de primeras no quiso hacerlo. Sin embargo, la presencia de este alcalde a molestado al exlider de Podemos, quien ha acusado a Xavier de aprovechado para hacerse propaganda.

Esto se vio en el programa de televisión "En boca de todos", que comenzaba con las críticas de Ramón Espinar diciendo lo siguiente: "Desde que lo conozco no hace otra cosa que darse bombo, he sido senador con él y no hace otra cosa que ponerse cámaras detrás para hacer el show".

Pero, por otro lado, el alcalde no quiso quedarse de brazos cruzados y respondió a las palabras del expolítico, diciendo: "Me parece fantástico lo que diga, pero a mí lo que me preocupa es lo que digan los vecinos. Lo importante es que estos vecinos que no son millonarios puedan vivir ahora con más tranquilidad".

Las quejas vienen ya que tachan a Xavier de ir únicamente a hacerse la foto como si de Superman se tratase, ya que afirmaba un periodista que el trabajo de desalojar "deben de hacerlo las autoridades".

Por otro lado, le dejaron este mensaje: "Igual que defiendes el derecho de los pequeños propietarios para que en su casa no entre nadie de manera indebida, debías preocuparte de resolver el problema de vivienda que hay en Badalona"

Esto obviamente ha provocado un montón de enfados y quejas entre muchas personas, desconfiando si realmente lo hizo para ayudar a los vecinos o únicamente para "hacerse el Superman".