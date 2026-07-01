Ramón, dermatólogo: "Si llevas manga larga y un sombrero, la protección solar de 50 no necesitas para nada"

Con la llegada del calor, todos sacamos ya la misma cantinela: protector solar, factor alto, reaplicar cada dos horas... Pero el dermatólogo Ramón Grimalt acaba de darle la vuelta a ese mensaje que llevamos años repitiendo casi de memoria.

En una entrevista en Matí de Catalunya Ràdio, el especialista fue directo: la verdadera protección frente al sol no está tanto en el bote de crema como en el armario. "Si llevas manga larga y un sombrero, la protección solar de 50 no la necesitas para nada", aseguró, dejando claro que tapar la piel funciona muchísimo mejor que cualquier factor de protección, por alto que sea.

Eso sí, Grimalt no descarta el uso de fotoprotectores, ni mucho menos. Reconoce que siguen siendo fundamentales en las zonas que inevitablemente quedan al descubierto: la cara, el cuello, las manos, las piernas.

¿Por qué la crema solar no debe ser el único protector contra el sol?

El problema, según explica, es cuando la crema se convierte en la única línea de defensa, porque ahí es donde aparece un riesgo real: la falsa sensación de seguridad. Mucha gente cree que por llevar puesto un SPF alto puede pasarse horas al sol sin mayor cuidado, y precisamente ahí es donde se producen las quemaduras que luego pasan factura.

Los dermatólogos coinciden en que no hay una solución única, sino una combinación de costumbres que, juntas, sí marcan la diferencia. Evitar el sol en las horas centrales del día, elegir ropa que cubra brazos y hombros, apostar por sombreros de ala ancha y no olvidar unas gafas de sol homologadas son medidas tan importantes como la propia crema.

Y cuando esta se use, hay que aplicarla en cantidad generosa y no fiarse de una sola pasada: toca repetir cada dos horas, y siempre después de un baño o de sudar mucho.

En el fondo, lo que plantea Grimalt no es rechazar la crema solar, sino ponerla en su sitio: como un complemento más, no como la única armadura contra el sol. La ropa adecuada, la sombra y el sentido común siguen siendo, según su experiencia, la primera y mejor barrera contra la radiación ultravioleta.