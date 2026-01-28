REAL MADRID
Ramon Besa, periodista, sobre Mourinho: "S'ha oblidat que va col·laborar amb el Barça"
El periodista analitza l'enfrontament d'aquest dimecres a Champions entre Mourinho i Arbeloa, a més de l'estat de forma del conjunt blanc
Ramon Besa, un dels periodistes més reconeguts del país, ha analitzat el “nou” Reial Madrid després de la destitució de Xabi Alonso i els primers partits d’Arbeloa a la banqueta. La victòria davant el Vila-real sembla haver apagat els diferents focs que corrien per les instal·lacions de Valdebebas, amb un Madrid renovat en estat d’ànim i preparat per a un enfrontament vital aquesta nit davant el Benfica.
El Reial Madrid es prepara per afrontar un duel especial amb José Mourinho, qui va ser entrenador del conjunt blanc del 2010 al 2013. Mourinho va aportar un gran significat al club amb les seves rodes de premsa carismàtiques, les seves discussions mediàtiques i una forma de treball molt exigent. Aquesta setmana, Mourinho ha estat preguntat per Arbeloa, i el tècnic portuguès ha elogiat l’entrenador del Reial Madrid, qui va ser un dels seus pupils al lateral dret.
Un club "de jugadors"
Segons Besa, el Reial Madrid mai ha estat un club d’entrenadors, sinó de jugadors. "Aquesta dupla Mourinho-Arbeloa, que des del punt de vista barcelonista provoca cert distanciament o ‘mal rotllo’, recorda episodis del passat que alguns prefereixen oblidar. Mourinho va col·laborar amb el Barça i hi ha moments que s’esborren perquè no interessen, mentre que d’altres es recorden", afirma Ramon Besa al 'Què T'hi Jugues'.
De fet, Mourinho va treballar al Barça com a assistent tècnic sota Bobby Robson i després amb Louis van Gaal als anys 90, però mai no es va asseure al banc com a entrenador principal. Hi va haver un moment, el 2008, en què podria haver estat escollit com a tècnic del Barça, però finalment el club va optar per Pep Guardiola, una decisió que va canviar la història dels dos equips.
"No vull rememorar aquella etapa Robson-Mourinho ni els episodis que hi van passar, perquè ara ja no té sentit. Sempre tinc la sensació que el Madrid, després del que ha passat aquesta temporada, viu un procés d’involució i està molt més còmode amb el passat i amb el seu ‘Sant Grial’ que amb la idea de fer un pas endavant. És cert que té dues Champions recents que l’avalen, però futbolísticament no és un equip que innovi o creixi, ni que inventi joc", afegeix el Besa.
Sense identitat ni estil de joc
Segons el periodista, el Madrid no disposa d’un estil de joc clar i només de tant en tant aconsegueix títols importants. “Et pots fixar en com jugava el Bayer Leverkusen o com juga el Barça, però el Madrid guanya. Quan no guanya, té un problema. Ara, com que guanya, tot torna a estar en pau, i es diu que tots estan bé. Respectant Arbeloa i Mourinho, Florentino se n’ha sortit, i Vinicius està canonitzat de nou", diu el periodista al 'Què T'hi Jugues'.
Besa afegeix que, una vegada més, “els jugadors han fet el que han volgut. Estaven farts de l’entrenador perquè volia introduir un nou ‘software’ tàctic, però al final tot ha acabat adaptant-se als seus interessos", tanca.
