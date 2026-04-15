Ramiro Calle, experto en Yoga: "No basta con tener tres neveras o dos coches para lidiar con el malestar"

Exiten muchos factores que suponen un riesgo a la hora de preservar nuestra salud mental, pero hay uno que ha sido estudiado en numerosos estudios e investigaciones: la forma en la que lidiamos con el estrés cotidiano.

Algo que resulta esencial en la sociedad en la que vivimos, donde todo ha de hacerse con prisa y casi no hay tiempo para centrarse en las propias emociones. Algo que Ramiro Calle, experto en Yoga, señala como uno de los males de nuestro tiempo.

El quid de la cuestión es que, tal y como señalaba en su reciente aparición en el programa 'ConPdePodcast', el consumismo ha generado una idea errónea sobre lo que supone gestionar ciertos sentimientos negativos que son naturales.

En este mismo sentido, Ramiro Calle asegura que la gente tiende a consumir a la hora de lidiar con sensaciones incómodas, lo cual genera un ciclo del que es difícil salir a largo plazo y, además, acaba empeorando la situación.

"No basta con tener tres neveras, tres televisores o dos coches", argumentaba el experto en Yoga con el objetivo de ejemplificar la situación. Algo ante lo que proponía una solución alternativa mucho más efectiva.

Muchas corrientes de psicología coinciden con el maestro de Yoga: la mejor forma de lidiar con emociones no deseadas tiene que ver con experimentarlas y no intentar evitarlas constantemente.

"La soledad es un sentimiento que debemos atravesar", era la frase que Ramiro Calle utilizaba para referirse a esto. Sobre todo, en cuanto a que las emociones tienden a "subir de volumen" cuánto más las ignoramos.

Además, esto último podría estar vinculado a aquello que describíamos al principio: el maestro de yoga asegura que parte del poblema reside en que últimamente no tenemos tiempo ni siquiera de pararnos un momento a detectar cómo nos sentimos exactamente.