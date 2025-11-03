Rajoy, Zapatero y Sánchez, en el punto de mira por el apagón

Han transcurrido más de 6 meses desde que se produjo el apagón del 28 de abril de 2025 en España, y probablemente muchos ciudadanos sigan buscando respuestas a las muchas incógnitas que siguen habiendo. Una de ellas es la responsabilidad que hay detrás de este suceso que cambió para siempre nuestra forma de ver la dependencia energética.

Se sabe que uno de los problemas del apagón se encuentra en los límites que existen para vigilar sobretensiones en la red y hacer que, ante fuertes oscilaciones, salten los plomos de forma ordenada, y no de forma caótica como sucedió por aquel entonces.

En España, el límite se sitúa en 435.000 voltios como sostiene Expansión. Un límite más estricto que en otros países y que deja más margen de maniobra para reaccionar, dando más tiempo para desconexiones por zonas y puntuales.

Sobre ello ha hablado la patronal eléctrica Aeléc en una carta remitida al Ministerio de Transición Ecológica y a la que ha accedido al citado periódico: una patronal liderada por Iberdrola, Endesa y EDP que señalan a Rajoy, Zapatero y Sánchez por el apagón.

En primer lugar, exige al Gobierno una actuación sobre "aspectos relevantes en materia de control de tensión", solicitando que se rebaje el límite de tensión a los 420.000 voltios.

La diferencia en el límite que hay con otros países del entorno se ha mantenido desde 2010 sin que ningún Gobierno la haya solucionado,.

Segundo, ¿por qué es tan importante el límite de tensión? Si es muy alto, como es el caso, puede ocurrir lo que ya pasó el 28 de abril: desconexión masiva y total, y no de forma ordenada.

Desde el sector energético insisten en que el apagón del 28 de abril fue una llamada de atención que no debe caer en el olvido. La red eléctrica española, considerada una de las más avanzadas de Europa, necesita adaptarse a un contexto de transición energética acelerada y creciente demanda. Reducir el límite de tensión y mejorar los sistemas de control y desconexión podría evitar que una situación similar vuelva a repetirse.